Zweitens betreibt die Hauenstein AG einen kleineren Standort nördlich der Bibersteinerstrasse, unterhalb des Sportareals Ritzer (Nr. 2). Dieses Areal könnte künftig ebenfalls überbaut werden: Es liegt teils in der Wohnzohne «W2+», teils in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Laut Gemeindeschreiber Robert Rütimann wurde der Gemeinderat angefragt, ob er sich ein Gestaltungsplanverfahren auf den beiden Wohnparzellen vorstellen kann. Der Rat habe zugestimmt, Abklärungen dazu seien im Gang.

Drittens tut sich aktuell etwas in den beiden nebeneinanderliegenden Gebieten Waagacher (Nr. 3) und Unterweg (Nr. 4). Sie befinden sich Ausgangs Dorf in Richtung Biberstein, zwischen der Bibersteinerstrasse und dem Weg entlang des Aare-Unterwasserkanal (Aareuferweg). Auf diesen Gebieten, die heute schon von der Hauenstein Baumschulen AG genutzt werden, soll künftig der gesamte Betrieb konzentriert werden. Dazu braucht es eine Teilrevision der Nutzungsordnung Kulturland und eine Teiländerung Kulturlandplan. Die Unterlagen dazu lagen bis am Montag bei der Gemeinde auf.

Neue Speziallandwirtschaftszone

Konkret sollen beide Areale in eine rund 3,5 Hektaren grosse Speziallandwirtschaftszone umgewandelt werden. Die Parzellen im Waagacher (heute Baumschulzone) gehören der Hauenstein AG. Die Fläche wird seit Jahren für Container-Pflanzungen genutzt. Auch im Gebiet Unterweg (heute Landwirtschaftszone), das teils der Baumschule, teils dem Kanton gehört, ist die Hauenstein AG bereits jetzt tätig.