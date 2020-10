Geschwindigkeit nicht angepasst: Neulenker überschlägt sich mit seinem Auto

Der 19-Jährige fuhr am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Hinterwilerstrasse von Mühlethal her talwärts in Richtung Uerkheim. In einer Linkskurve verlor er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei die Herrschaft über den Opel. Dieser kam rechts von der Strasse ab und geriet auf die ansteigende Grasböschung. Daraufhin überschlug sich der Wagen, knallte auf das Dach und kam rund hundert Meter weiter unten wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Der junge Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn zur Untersuchung ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem drückte der Wagen einen grossen Spiegel am Strassenrand zu Boden.

Derzeit geht die Kantonspolizei davon aus, dass nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache war. Der Führerausweis auf Probe wurde dem Neulenker vorläufig abgenommen.

Die aktuellen Polizeibilder: