Wenn der Aargau am 20. Oktober seine neue, 16-köpfige Vertretung im Nationalrat wählt, fiebern dem Ergebnis auch mindestens zehn Fricktaler entgegen – all jene, die auf einer der Listen stehen. Mindestens zehn sind es, weil noch nicht alle Parteien ihre Kandidaten gekürt haben. Von den grossen Parteien fehlt noch die CVP, die ihre Nomination am 14. März vornimmt. Die Bezirkspartei Laufenburg schickt da Grossrat Werner Müller ins Rennen um einen der 16 Listenplätze, die Bezirkspartei Rheinfelden wird morgen Mittwoch bestimmen, wen sie zuhanden der Kantonalpartei vorschlägt. Vermutlich wird es eine Frau und ein Mann sein, wie Bezirksparteipräsident Alfons P. Kaufmann jüngst durchblicken liess.

Mindestens zehn sind es aber auch, weil sich SVP-Nationalrat Maximilian Reimann noch bedeckt hält, ob er im Herbst nochmals antritt oder nicht. Auf der SVP-Liste steht der 76-Jährige zwar nicht, aber der Gipf-Oberfricker liebäugelt damit, eine Seniorenliste auf die Beine zu stellen. Damit will er sicherstellen, dass auch künftig die Rentner als Bevölkerungsgruppe im Parlament vertreten sind. Alle Anzeichen deuten derzeit darauf hin, dass Reimann nochmals zu den Wahlen antritt. Es wäre seine neunte Legislatur; Reimann sitzt seit 1987 ununterbrochen im Parlament, 16 Jahre davon im Ständerat.

Die AZ inkludiert Reimann deshalb ebenso ins Kandidatenfeld wie Müller und beantwortet neun Fragen zu den bisher bekannten 12 Kandidierenden.