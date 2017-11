In Stein kommt es am Freitagmorgen zu gröberen Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Unfall auf der Kreuzung Schaffhauserstrasse/Fridolinsbrücke. Zwei Lastwagen – einer vom Zoll her und einer von Sisseln her kommend – kollidierten miteinander. Die Kreuzung musste daraufhin teilweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Update folgt...