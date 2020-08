Zwei junge Männer bei Messerstecherei verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag kurz nach 18.30 Uhr meldete ein Beteiligter gegenüber dem Sanitätsnotruf, dass sie Hilfe benötigen würden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist es in Stein, beim Sportplatz Bustelbach, zu einer Messerstecherei gekommen.



Umgehend rückten die Ambulanz sowie Kantons- und Regionalpolizei aus. Wie sich herausstellte, dürfte es kurz vor dem Notruf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen sein. In der Folge hätte einer der Beteiligten ein Messer gezückt und unvermittelt auf einen 17- und einen 24-jährigen Schweizer eingestochen. Beide mussten mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Spital überführt werden.



Die unbekannten Täter flüchteten in allgemein Richtung Münchwilen. Die Umstände der Tat sind noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung der Täterschaft

1. Person: Männlich, 170-180 cm gross, ca. 20-jährig, schlanke Statur, Typ Südländer, dunkle kurze Haare, trug kurze schwarze Sporthose sowie ein blaues Oberteil.



2. Person: Männlich, 170-180 cm gross, ca. 20-jährig, schlanke Statur, Typ Südländer, dunkle kurze Haare, trug schwarze Trainerhose und ein dunkelgraues T-Shirt.



Personen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Dezentrale Ermittlung Nord (Tel. 056/200'11'11) in Verbindung zu setzen.

