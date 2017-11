Im Januar 2016 eröffnete das Hotel-Restaurant Rheinfels Park in Stein. Markus Schwehr pachtete den Betrieb für fünf Jahre von der Gemeinde Stein. Wenige Tage nach der Eröffnung zeigte sich Schwehr gegenüber der AZ erfreut darüber, wie das Geschäft angelaufen ist – sagte aber auch: «Es liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Nun endet dieser Weg vorzeitig: Schwehr macht von seinem vorzeitigen Rücktrittsrecht Gebrauch und kündigt den Pachtvertrag in Absprache mit dem Gemeinderat ordnungsgemäss per 30. Juni 2018. Dass sich der «Rheinfels Park» schwertut, zeigte sich bereits in diesem Sommer. Schwehr, der das Hotel-Restaurant zusammen mit seiner Tochter Xenia führt, reduzierte in Absprache mit der Gemeinde die Öffnungszeiten des Restaurants Anfang August deutlich.

Doch auch mit dieser Massnahme gelang der Befreiungsschlag nicht. «Die Belastung für mich und meine Familie wurde dadurch zwar geringer», sagte Schwehr gestern auf Anfrage. «Doch die Frequenz im Restaurant blieb einfach zu gering. Wir haben die angestrebten Umsatzziele nicht erreicht.» Auch die hohe Auslastung der Hotelzimmer konnte die fehlenden Einnahmen im Restaurant-Bereich nicht ausgleichen, wie Schwehr sagt. «Dafür haben wir zu wenige Zimmer.»

Eine klare Antwort, woran es liegt, hat der Pächter nicht. Dafür brauche es wohl jetzt eine vertiefte Analyse, sagt er. Die Gründe seien aber vielschichtig. Er spricht die Grenznähe an, sagt aber auch: «Wir haben es nicht fertiggebracht, den Rheinfels Park zum Treffpunkt für die Steiner zu machen. Im Endeffekt hat es einfach nicht gereicht.»

Kritiker hatten schon früher moniert, dem «Rheinfels Park» fehle der Rückhalt im Dorf. Als Hauptkritikpunkt führten sie ins Feld, dass dem Restaurant im modernen Bau der heimelige Dorfbeiz-Charakter fehle. Genau dies war aber eigentlich das Ziel der Gemeinde gewesen, die rund fünf Millionen Franken in das Hotel-Restaurant investiert hat. Der «Rheinfels Park» sollte die Nachfolge des ehemaligen Restaurants Rheinfels antreten und zum Treffpunkt für Handwerker, Feierabendgäste und Vereine werden.

Mehr Hotelzimmer?

Für Ammann Hansueli Bühler ist es «schwierig zu sagen», weshalb dem Restaurant bislang zu wenig Erfolg beschieden war. «Es haben wohl viele Faktoren eine Rolle gespielt. An der Qualität des Wirtes hat es aber sicher nicht gelegen.» Dass Schwehr nun den «Rheinfels Park» vorzeitig verlasse, sei schade, so Bühler weiter. «Ich habe aber Verständnis dafür. Er hat einen riesigen Einsatz geleistet, aber kaum etwas verdient.»

Und was heisst das nun für den «Rheinfels Park»? Ist das Konzept damit gescheitert? «Wir müssen und werden die Sachlage nun analysieren», so Bühler, «möglicherweise wird die Gemeinde auch einen externen Fachmann beiziehen.» Es gelte nun, «alle möglichen Überlegungen» anzustellen und Konzepte und Ideen zu prüfen, so Bühler. Die Gemeinde gehe diesen Prozess offen an.

Klar scheint zumindest, dass der «Rheinfels Park» auch künftig ein Restaurant sein soll. «Die Weiterverpachtung ab 1. Juli 2018 wird in Kürze ausgeschrieben», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Und Bühler sagt, er persönlich könne sich nicht vorstellen, dass das Restaurant endgültig schliesse. Zumal es aus einem öffentlichen Mitwirkungsprozess entstanden sei. «Das Restaurant ist quasi ein Auftrag.». Dass auch ein Ausbau des Hotel-Teils zum Thema werden könnte, wollte Bühler nicht ausschliessen. «Die Zimmer sind offensichtlich ein Bedürfnis, locken eine vielfältige Kundschaft an und wären wohl zukunftsträchtig.»

Bühler betont bei aller Enttäuschung über den fehlenden Umsatz im Restaurant aber auch, dass die Gesamtüberbauung – dazu gehören 17 Alterswohnungen und ein Begegnungsraum – «eine gute Sache» sei. «Unter den Bewohnern ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden und der Begegnungsraum wird genützt», so Bühler. Zudem habe die Überbauung einen raumplanerischen Effekt. «Die meisten Senioren, die in eine Alterswohnung zügelten, haben ihr Einfamilienhaus an die nächste Generation weitergegeben. Für das Dorf ist dieser Bevölkerungsmix wichtig.»