Am Montagmittag brach in einem Wohnhaus in Wölflinswil ein Brand aus. Sowohl Feuerwehr als auch Kantonspolizei rückten rasch an den Ereignisort aus.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in den beiden Wohnungen. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch mehrere zehntausend Franken.

Die Liegenschaft ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Bislang konnte die Brandursache nicht abschliessend geklärt werden, die Kantonspolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine technische Ursache vorliegen. (sku)

Die aktuellen Polizeibilder: