Die Kosten teilen sich die beiden Rheinfelden schwesterlich. Dass der Schweizer Anteil im Endeffekt um rund 300 000 Euro höher liegt, liegt an den unterschiedlich hohen Aufwendungen an den Brückenköpfen.

Diese hat mehrere Ursachen. Zum einen mussten nach Windkanal- und Baugrunduntersuchungen statische Ergänzungen am Projekt vorgenommen werden, zum anderen gingen in einer ersten Phase eine Druckwasserleitung auf deutscher und eine Kanalisationsleitung auf Schweizer Seite vergessen.

Genauer: der Rheinsteg in Rheinfelden. Heute in genau einem Monat stimmen die Rheinfelder über den Steg ab – und sie tun dies nicht zum ersten Mal. Die AZ hat die 13 wichtigsten Fakten in der Tragikomödie «Und täglich grüsst der Rheinsteg» zusammengetragen.

Bitte? In Badisch-Rheinfelden ist der Zusatzkredit tiefer!

Das stimmt. Der Gemeinderat musste hier im April lediglich einen Zusatzkredit von 700 000 Euro sprechen. Dass die Zusatzkredite unterschiedlich hoch sind, liegt daran, dass die Subventionstöpfe auf badischer Seite nochmals kräftig abgeschöpft werden konnten, sie auf Schweizer Seite aber ausgeschöpft sind.

Da klingelt es in den Ohren. Wie hoch sind die Subventionen?

Insgesamt werden 48 Prozent des Rheinstegs über Beiträge aus den verschiedenen Subventionstöpfen finanziert. In der Schweiz zahlt der Kanton 200 000 Franken an den Steg, das Agglomerationsprogramm des Bundes steuert 2,04 Millionen bei. Auf deutscher Seite betragen die Fremdbeiträge knapp 4 Millionen Euro.

Zurück zum «Murmeltier». War die Abstimmung nicht schon?

Doch, im Juni. Da hat die Gemeindeversammlung nach kontroverser Diskussion mit 222 zu 181 Stimmen Ja zum Zusatzkredit über 3,2 Millionen Franken gesagt. Gegen diesen Entscheid haben GLP und SVP gemeinsam das Referendum ergriffen. Dieses kam mit 1093 gültigen Unterschriften klar zustande. Nötig waren 768.

Was stört die Gegner am Rheinsteg? Gefällt er nicht?

Optisch finden den Rheinsteg die meisten – sagen wir: ansprechend. Das Referendumskomitee stört am Projekt vor allem zweierlei: Erstens die Kosten, die aus Sicht des Komitees aus dem Ruder gelaufen sind.

Zweitens die Lage. Der Steg liege zu weit abseits und könne so nicht zur erhofften Belebung der Altstadt beitragen. Auch für die Berufspendler und die Natur – Stichwort: Wasservögel – sei er nicht optimal. Kurz: Das Referendumskomitee beurteilt «den Mehrwert des Stegs an einem suboptimalen Standort als in keinem Verhältnis zu den massiv erhöhten Kosten, hohen Risiken und Nachteilen dieses Projekts», schreiben GLP und SVP in der Botschaft zur Abstimmung.

Es geht den Parteien aber auch um ein demokratiepolitisches Moment: Über ein derart wichtiges Projekt sollen alle Rheinfelder abstimmen können und nicht nur die gut 400, die an der Gemeindeversammlung waren. Den ursprünglichen Kredit von 1,49 Millionen Franken hatten beide Parteien noch mitgetragen.

Hm, Wasservögel. War da nicht was?

Doch. Gegen das Bauprojekt erhob unter anderem Birdlife Aargau Einsprache. Der Verband monierte am Projekt, dass Vögel die Tragseile nicht sähen und so zu Tode kommen könnten. Die beiden Städte einigten sich schliesslich mit Birdlife, dass an den Seilen sogenannte Verblendungen angebracht werden. Dabei handelt es sich um schwarz-weisse Metallwimpel, dank denen Kollisionen vermieden werden können.