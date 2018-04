Als der Straumutti sich von einem Helfer Wasser nicht nur in den Mund, sondern auch unter die dicke Verkleidung schütten liess, lachte eine Zuschauerin am Oeschger Strassenrand: «Der kann nicht mehr.» Doch dann sprang der Helfer des Winters schon wieder brüllend einem Läufer des Frühlings entgegen, der ihn kurzerhand umstiess.

Der Straumutti streckte alle viere von sich, bis ihn Helfer vom Streckenrand wieder auf die Beine stellten, während der Läufer am Ziel bei der Pfarrkirche Sankt Kosmas und Damian das Ei in den Sammelkorb warf und sein Teamkollege auf alten Skis loszog. Der Tradition gemäss lagen am Eierlesen auf zwei Bahnen zwischen der Kirche und dem ehemaligen Gasthaus Schwanen für jedes Team wieder 100 Eier aus.

Viel Action auf der Strecke

Zahlreiche Zuschauer hatten sich an der 100 Meter langen Strecke versammelt, um dem jährlichen Spektakel beizuwohnen. Bei der Kirche betrieb der Turnverein Oeschgen eine Festwirtschaft und Andrea Bur und Nino Teutsch vom Turnverein kommentierten das Geschehen auf der Strecke für die Zuschauer. Die Läufer des Winters erkämpften zunächst einen Vorsprung, den sie anfangs noch ausbauen konnten.

Als Helfer für den Winter versuchten Schneemann, Pappdeckel, Jasskärtler und Straumutti die Läufer des Frühlings zu behindern sowie dem Bräutigam die Braut zu rauben. Tannenästler, Stechpalme und Gmeschti hielten für den Frühling dagegen.