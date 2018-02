Ein Grund, den Oliver Kohli allerdings nicht gelten lassen will: «Er wusste bei seiner Wiederwahl, was auf ihn zukommt.» Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2017 verpasste Winet in der Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2018/21 die Wiederwahl als Ammann (siehe Chronologie).

Danach liess er sich in der AZ so zitieren: «In der kommenden Legislaturperiode stehen Fusionsverhandlungen an, das bringt viel Arbeit mit sich.» Er sei nicht sicher gewesen, ob er dies zeitlich hätte bewältigen können und habe deshalb gezögert, sich zur Wiederwahl zu stellen.

Als dann im Herbst eine Ergänzungswahl für das Amt des Ammanns anberaumt wurde, kandidierte er trotzdem wieder und wurde doch noch gewählt.

19 von 20 Gemeinderäte dabei

Für Winet stellt es kein Problem dar, dass er nun nicht direkt in die Vorabklärungen involviert ist. «Wichtig ist in erster Linie, dass die Hornusser Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung kundtun können», sagt er. Und ebenso wichtig sei, dass der gesamte Gemeinderat das Projekt unterstütze. «Das tue ich. Ich erachte es nach wie vor als sinnvoll, dass diese Vorabklärungen getroffen werden», so Winet.

Die direkte Beteiligung des Ammanns «wird überschätzt», sagt er. «Ich bin einer von vielen.» Winet ist allerdings das einzige Ratsmitglied, das in die Fusions-Vorabklärungen nicht direkt involviert ist. Die anderen 19 Gemeinderatsmitglieder der vier Gemeinden sind alle in einer Arbeitsgruppe vertreten.

Oliver Kohli ist mit der Ansicht des Ammanns nicht einverstanden. «Er ist der Kopf des Gemeinderats und vertritt die Interessen von Hornussen nach aussen.» Entsprechend sei eine Teilnahme an den Vorabklärungen Pflicht. «Wenn das zeitlich nicht drin liegt, sollte ein Ammann sein Amt jemandem abgeben, der das machen kann», sagt Kohli. Auf die Frage, ob dies eine konkrete Rücktrittsforderung sei, antwortet er schlicht mit: «Ja.»

Davon würde sich Kohli auch eine Verbesserung der Situation im Hornusser Gemeinderat erhoffen. Erst im Januar trat mit Rosmarie Bühler eine weitere Gemeinderätin zurück, wenige Wochen nach Beginn der Amtsperiode. Kohli kreidet Winet zumindest eine Mitschuld für die «bestehenden Spannungen im Gremium» an. «Er hätte als Ammann etwas tun müssen, um das Problem zu lösen.»

Von einem Rücktritt will Winet aber nichts wissen. «Das kommt für mich nicht in Frage, wieso auch?», fragt er. Der Gemeinderat sei nach Bühlers Rücktritt bereits in einer schwierigen Situation. «Aus Erfahrung wissen wir, dass es in Hornussen schwierig ist, genügend Kandidaten zu finden. Ausserdem benötigen Gremiumsmitglieder immer einige Zeit, bis sie sich in ihre Aufgaben eingearbeitet haben.»

Auch die Situation innerhalb des Gremiums, die innerhalb von rund zehn Monaten zu zwei Rücktritten geführt hat, sieht er weniger dramatisch: «In einem politischen Gremium gibt es immer Differenzen und andere Ansichten. Das ist normal.»