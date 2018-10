Am Mittwochmorgen bemerkten die Besitzer einen Einbruch in ihrem Fahrradgeschäft. Wie die Kantonspolizei mitteilt, drangen die Einbrecher in der Nacht zuvor gewaltsam in das Geschäft ein und klauten insgesamt elf Mountain- und E-Bikes im Wert von rund 40'000 Franken.

Der Sachschaden beträgt ungefähr 300 Franken. Die Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Kantonspolizei.