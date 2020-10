Wie ticken die Kandidierenden? Die CVP Rheinfelden im Vergleich

Die CVP, die in den letzten Jahren arg gebeutelt wurde, sieht Licht am Horizont. Das Licht wurde bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr angezündet, als die Partei kantonal um 1,3 Prozent, im Bezirk Rheinfelden sogar um gut zwei Prozent zulegen konnte. Die Mittepartei hofft, diese Dynamik bei den Grossratswahlen mitnehmen zu können.

Von einem (allzu) umfassenden Sozialstaat halten alle Kandidierenden eher wenig, am weitesten gehen Wegner, Gähweiler und Pfister. Am stärksten für eine aussenpolitische Öffnung tritt von den sechs Kandidierenden Dahinden ein, am zurückhaltendsten sind Kaufmann und Gähweiler. Während sich Dahinden und Spuhler mehr als ihre Parteikollegen für eine freie Wirtschaft stark machen, sind beim strengen Rechtssystem alle eher zurückhaltend, am deutlichsten Dahinden.

Legt man die Antworten auf die Links-rechts-Achse um, so stehen die sechs Kandidierenden in der Tendenz eher etwas links von der Mitte. Einzig Kaufmann positioniert sich leicht rechts. Spuhler liegt fast punktgenau auf der Mittelachse, während Dahinden die Mittelachse von links noch leicht schrammt. Links von der Achse positionieren sich Gähweiler, Pfister und Wegner, wobei alle drei noch im ersten der vier Links-Quadranten liegen, also sehr gemässigt links politisieren.

Zieht man die zweite Achse zurate, also jene, welche die Positionen in liberale und konservative teilt, so liegen die sechs Kandidaten auch hier in der Nähe der Mittelachse. Etwas unterhalb und somit im konservativen Lager positionieren sich Gähweiler und Wegner. Just auf der Achse befinden sich die Profile von Kaufmann und Spuhler. Leicht ins liberale Lager tendiert der Spider bei Pfister. Am liberalsten zeigt sich Dahinden.