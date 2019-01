Dem Kanton steht, bildungspolitisch, ein heisser Frühling bevor. In wenigen Wochen wird die Regierung ihre Reformvorlage zur Berufsschullandschaft präsentieren, und bereits jetzt bringen sich die Regionen in (Abwehr-)Position. So auch das Fricktal. Im November hat Christoph Riner (SVP), mit Support der Fricktaler Grossräte sowie weiterer Parlamentarier, ein Postulat im Grossen Rat eingereicht. Darin begrüsst er zwar die Schaffung von Kompetenzzentren, fordert aber gleichzeitig, die Regionen angemessen zu berücksichtigen. Dass Riner dabei vor allem an das eigene Berufsbildungszentrum, jenes in Rheinfelden, denkt, versteht sich von selbst.

Der Aktivismus ist nachvollziehbar. Denn in Gefahr sind nicht jene Berufsschulen, die an der Achse Aarau–Baden liegen, sondern jene in den Randregionen – also die Schulen in Zofingen, Wohlen und eben Rheinfelden. Die Frage ist also, wie stark das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) gefährdet ist. Die AZ hat 5 der 17 Grossräte nach ihrer Einschätzung gefragt. Ihr Tenor: Eine Gefahr besteht; allerdings lässt sie sich derzeit erst schwer einordnen. «Bei einer Reform muss man immer mit einschneidenden Veränderungen rechnen», sagt Riner. Roland Agustoni (GLP) hat zwar derzeit nicht Angst um das BZF, traut dem Frieden aber nicht.

«Wir müssen schon ran», sagt Elisabeth Burgener (SP), und Franco Mazzi (FDP), der gleichzeitig den Schulvorstand des BZF präsidiert und Stadtammann der BZF-Standortgemeinde ist, sagt: «Aufgrund der Signale aus der Kantonsverwaltung scheint der Berufsschulstandort Fricktal gefährdet.» Die vom Kanton zugewiesenen kleinen Berufsbilder führten oft zu kleinen Klassen. «Grössere Berufsbilder wecken Gelüste in den grösseren Berufsschulen mit zurzeit freien Raumkapazitäten.» Kleinere Standorte schliessen, um grössere auszulasten – genau das will Riner verhindern. «Wenn es jemanden trifft, dann die Randregionen.» Deshalb müsse man rechtzeitig Gegensteuer geben. «Warten und hoffen ist definitiv der falsche Weg.» Auch Burgener mahnt: «Es wird nochmals eine rechte Veränderung in der Berufsschullandschaft geben.» Dies erwartet auch Daniel Suter (FDP) – gerade auch «angesichts der nach wie vor angespannten Finanzlage des Kantons».