In dieses Netz gehen die Politikerinnen und Politiker, die für den Nationalrat kandidieren, noch so gerne: ins Netz der Online-Wahlhilfen. Denn sie wissen: Viele Wähler, die noch nicht sicher sind, wem sie am 20. Oktober ihre Stimmen geben wollen, gleichen ihre Meinung bei Wahlhilfen wie Vimentis mit jener der Kandidaten ab. Bei nicht weniger als 496 Aargauern, die es in diesem Jahr nach Bern zieht (darunter 55 Fricktaler), ist guter Rat doppelt willkommen.

Die AZ vergleicht in einer losen Folge die Spider der Fricktaler, die auf einer der Hauptlisten der grossen Parteien kandidieren. Bereits bei der Analyse der CVP-Profile und -Positionen fiel auf: Die Differenzen innerhalb der Partei sind zum Teil markant. Das ist bei den beiden SP-Kandidaten, Rolf Schmid und Carole Binder-Meury, nicht anders. Schmid fährt einen deutlich linkeren Kurs. Sein Spider-Profil ähnelt jenem von Nationalrat Cédric Wermuth. Und Wermuth kam im letzten Parlamentarier-Rating der NZZ, das die Links-rechts-Positionierungen auslotet, auf einen Wert von –9,5 bei einem Maximum von –10.

Auf der politischen Karte liegt Schmid denn auch deutlich weiter links als Binder. Auf der zweiten Achse, die zwischen liberal und konservativ scheidet, landet Binder auf dem Nullpunkt, Schmid ist eher liberal denn konservativ. Die deutlichsten Unterschiede zwischen den beiden SP-Politikern im Spider-Profil sind beim Sozialstaat und beim Rechtssystem auszumachen. Schmid fordert einen umfassenden Sozialstaat, Binder tritt stärker als Schmid für ein strengeres Rechtssystem ein. Markant ist die Differenz auch bei der Ausländerpolitik. Nahe beieinander sind die beiden SP-Politiker dagegen bei der aussenpolitischen Öffnung – beide befürworten sie – und beim Umweltschutz.