Der Kanton will das kulturelle und touristische Angebot besser vermarkten. Deshalb lässt er in diesen Tagen an 67 Orten entlang der Kantonsstrassen Tafeln aufstellen, die «Werbung für die schönen Regionen» machen sollen (die AZ berichtete). Kostenpunkt: 910 000 Franken.

5 der gut 40 Sujets stammen aus dem Fricktal – und sollen das hiesige Tourismusangebot «breiter bekannt machen» und «besser signalisieren». Zu sehen sind auf drei Sujets Bauwerke und auf dem vierten und fünften eine identische Kirschbaum-Landschaft, zum Teil ergänzt mit dem Schweizer Park-Logo oder dem Schriftzug «Jurapark Aargau».

Was halten Sie von den Sujets, mit denen der Kanton für das Fricktal werben will?