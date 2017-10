Auf dem Gelände des Vogelparks Ambigua in Zeihen wird es eng. Während im Frühjahr 2015 noch 170 Vögel und 32 Arten in 48 Volieren flatterten, sind es mittlerweile rund 330 Vögel, über 60 Arten und knapp 70 Volieren. «Wir haben alleine in diesem Jahr bereits 50 neue Vögel bei uns aufgenommen», sagt Vogelpark-Leiter Rolf Lanz.

Dass die Volieren von Lanz seit der Eröffnung zum Auffangbecken für Papageien werden, hat einen einfachen Grund: Per 1. September 2018 muss das revidierte Tierschutzgesetz – 2008 vom Bund beschlossen – umgesetzt werden. Damit einhergeht, dass Papageien mindestens zu zweit bei einer minimalen Gehegegrösse von 30 Kubikmetern gehalten werden müssen.

«Die meisten Vögel, die wir aufgenommen haben, stammen von Privatbesitzern. Für viele von ihnen ist der Aufwand zu gross, das Gehege zu vergrössern», sagt Lanz. Zudem gibt es auch Fälle, in denen die Behörden die Tiere aufgrund schlechter Haltung beschlagnahmen und dem Vogelpark zuteilen.