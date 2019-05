Eine Fussgängerzone von der alten Rheinbrücke zum Bahnhof, eine Rheinfelden-App und ein Ombudsmann für Alltagssorgen der Bürger – das sind nur drei der vielfältigen Vorschläge, die der «Grenzüberschreitende Bürgerdialog» mit Einwohnern beider Rheinfelden am Samstag in der Evonik-Mensa zur Sprache brachte.

Der «Grenzüberschreitende Bürgerdialog mit Zufallsbürgern» ist ein neues Konzept kommunalpolitischer Partizipation, bei dem mit einem Schreiben per Post eine in Alter und Geschlecht durchmischte Gruppe von Einwohnern zur Diskussion eingeladen wird. Die Veranstaltungen wurden von der Stabstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der baden-württembergischen Landesregierung 2017 zunächst an der deutsch-französischen Grenze am Oberrhein getestet und finden nun am Hochrhein zwischen den deutschen und schweizerischen Nachbargemeinden beider Rheinfelden, Küssaberg und Bad Zurzach sowie Neuhausen am Rheinfall, Jestetten und Rheinau statt. Begleitet wird der Bürgerdialog von der Hochrheinkommission.

70 von 800 waren dabei

Von 800 angeschriebenen Personen in beiden Rheinfelden waren rund 70 gekommen. Deutlich jünger als der Durchschnitt waren die 23-jährigen Simona Capomolla und Rahel Buser von der Schweizer Seite. Sie sind in der Jugendarbeit im Verband Jungwacht Blauring tätig und setzten sich in der Diskussion vor allem dafür ein, Jugendliche auf den richtigen Medien zu informieren. Die Teilnehmenden arbeiteten in Gruppen.

Die Themen und ihre Umsetzung wurden auf unterschiedlichem Niveau diskutiert. So wären die Anliegen, das Stadtmagazin «2x Rheinfelden» als Online-Veranstaltungskalender einzurichten, bei dem Vereine und Veranstalter ihre Termine selbst einpflegen können und eine App, die über Veranstaltungen informiert, relativ kurzfristig umzusetzen, ebenso der Ombudsmann, der unabhängig von den Stadtverwaltungen Ansprechpartner für Alltagsfragen der Bürger wäre, sowie die «Rhyfälde-Card» als eine Art Touristenkarte mit Vergünstigungen, aber für die Einwohner beider Rheinfelden.