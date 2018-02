Sie gehören zu einer aussterbenden Spezies: die Telefonkabinen. Aktuell begegnet man den silbernen Geräten mit ihren roten Hörern nur noch in 6 der 32 Fricktaler Gemeinden. Und in den nächsten Wochen und Monaten werden weitere verschwinden. Spurlos. Klingellos. Für immer. «Mittelfristig werden alle Publifone zurückgebaut, da sie kaum mehr benutzt werden», sagt Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher auf Anfrage.

Und das kann schnell gehen: Ende letzten Jahres waren im Fricktal noch 21 Publifone in 12 Gemeinden in Betrieb, zwei Jahre zuvor 31 in 19 Gemeinden. Heute sind es noch deren 1 Telefone in den 6 Gemeinden Kaiseraugst (2), Magden (1), Möhlin (1), Olsberg (1), Rheinfelden (5) und Mettauertal (1). Der schnelle Rückbau liegt auch daran, dass die Publifone seit diesem Jahr nicht mehr Teil der Grundversorgung sind, die Swisscom diesen Dienst also nicht mehr anbieten muss.

Wer es also noch einmal erleben will, dieses Telefonzellen-Feeling, das ganze Generationen begleitet hat, wer ihn noch einmal einatmen will, diesen speziellen Mief aus abgestandenem Rauch und x-welchen Parfümvariationen, wer noch einmal wie zu guten alten Zeiten telefonieren will, muss sich beeilen. Denn schon bald – wann genau, sagt die Swisscom nicht – sind auch die letzten elf Leitungen tot. Kein Anschluss unter dieser Nummer.

Damit man das «Ich ruf mal eben an»-Feeling in seiner ganzen Klingel-Dimension, in seiner ganzen Tiefe nochmals erleben kann, publiziert die AZ gleich auch die Nummern der letzten Publifone (siehe Tabelle). So kann man, ganz neckisch, in die Kabine stehen und sich selber vom Handy aufs Publifon anrufen. Oder so.