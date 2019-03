Die Region atmet auf: Das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) in Rheinfelden muss zwar Federn lassen, wird aber nicht geschlossen. Damit treffen die schlimmsten Befürchtungen nicht ein – zumindest vorerst nicht.

Wer das «Standortkonzept Berufsfachschulen» der Regierung liest, merkt schnell: So ganz passt das BZF nicht in die Strategie der Kräftebündelung durch die Schaffung von wenigen, aber grossen und leistungsstarken Kompetenzzentren. So schreibt der Regierungsrat zu den kaufmännischen Berufen (KV): «Die KV-Berufe sind auf vier Schulen zusammengeführt und überschreiten die Minimalgrösse von 400 Lernenden deutlich.» So weit die Theorie. Die Ausnahme: Rheinfelden. «Nicht vollständig erreicht ist das Ziel der Bildung von Kompetenzzentren in Bezug auf die Berufsschule Rheinfelden, die aus regionalpolitischen Gründen weitergeführt wird.» Allerdings erfolge auch hier eine Fokussierung auf die drei grössten regionalen Berufsfelder, hält die Regierung weiter fest.

Zwei Gründe

Gleich dreimal erwähnt der Regierungsrat im 25-seitigen Konzept diese «regionalpolitisch begründete» Ausnahme. Sie liegt ihr, so scheint es zumindest, schon etwas quer über dem Solarplexus.

Dass sie die Ausnahme eingegangen ist, hat wohl vorab zwei Gründe: Den von der Regierung erwähnten regionalpolitischen Aspekt, für den sich die Grossräte aus dem Fricktal in Aarau eindringlich und gut vernehmbar starkgemacht haben. Sichtbares Zeichen war ein Postulat, das die Fricktaler Grossräte parteiübergreifend eingereicht haben.

Der zweite Grund ist ein taktischer: Eine Schulschliessung müsste vor den Grossen Rat; ohne Schliessung kann die Regierung selber entscheiden. Bereits zweimal versuchte die Regierung den Weg über den Grossen Rat – beide Male erlitt die Vorlage kläglich Schiffbruch. Auch aus regionalpolitischen Gründen.

Schule wird deutlich kleiner

Trotz Erhalt: Das BZF wird ab dem Schuljahr 2020/21, wenn die Reform in Kraft tritt, eine andere Schule mit einem anderen Branchenmix sein – und es wird vor allem eine deutlich kleinere Schule sein. Im Schuljahr 2017/18 besuchten 721 Lernende das BZF. Zusätzlich absolvierten 82 Personen die Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb). Diese ist nicht Teil des BZF, hat sich aber im «Engerfeld» eingemietet und ist Teil des kantonalen Ausbildungssystems.

Von diesen 803 Schülern fallen ab 2020/21 gut 500 weg – all jene, die einen gewerblich-industriellen Beruf erlernen. Diese Bereiche verliert das BZF ganz. Umgekehrt formuliert: Was dem BZF bleibt, ist das KV – neu mit der Berufsmaturität während der Berufslehre – und der Detailhandel. Im Schuljahr 2017/18 zählten diese Bereiche zusammen 218 Auszubildende.

Hinzu kommen neu zudem angehende Fachpersonen Gesundheit. Das BZF wird allerdings kein eigenständiges Kompetenzzentrum für Gesundheit, sondern bloss eine Aussenstation der Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales in Brugg.

In einer Modellrechnung geht der Kanton davon aus, dass in Rheinfelden unter dem neuen Regime 198 schulische Ausbildungsplätze für das KV und 97 für den Detailhandel benötigt werden. Hinzu kommen, wie heute, 82 Personen, welche die ksb besuchen und neu 144 angehende Fachangestellte Gesundheit. Gesamthaft werden somit rund 520 Schüler im «Engerfeld» unterrichtet.

Auslastung unter 50 Prozent

Das sind 35 Prozent weniger als heute. Entsprechend sackt auch die Raumauslastung ab. Benötigt werden noch knapp 50 Prozent der Räume; bei den anderen Berufsbildungszentren liegt die Auslastung zwischen 63 (Freiamt) und 98 (Lenzburg) Prozent. Schulleitung und vor allem Schulvorstand des BZF werden gefordert sein, hier Lösungen zu finden. Erste Ideen sind vorhanden. So könnte ein Teil der frei werdenden Räume von der ebenfalls im Engerfeld beheimateten Kreisschule unteres Fricktal genutzt werden; sie hat mit dem Lehrplan 21 vermutlich Raumbedarf. Einen Teil der freiwerdenden Räume wolle man zudem als Reserve behalten, sagte Franco Mazzi, Präsident des Schulvorstandes, am Montag zur AZ. Mit gutem Grund: Der Gesundheitsbereich ist eines jener Berufsfelder, in denen Kanton und Bund in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum erwarten. Gleichzeitig rechnet der Kanton bis 2040 mit einem generellen Wachstum der Lernendenzahlen von rund 18 Prozent.

Diese Wachstumsperspektive ist eine Chance, gerade auch für das BZF, das künftig eine der kleineren Berufsfachschulen sein wird. In Sicherheit wiegen darf man sich aber nicht. Denn in der Politik sind 20 Jahre eine lange Zeit, in der sich die Prioritäten – je nach Zusammensetzung der Regierung und des Grossen Rates – wieder ändern können.

Schulleitung und Schulvorstand des BZF tun deshalb gut daran, sich zum einen so aufzustellen, dass die Schule betriebswirtschaftlich ab 2020 auch unter den neuen Prämissen funktioniert.

Zum anderen sollten sich die Gremien jetzt schon Gedanken machen, wie man das BZF mittelfristig stärken und damit sichern kann.