Auf einer schneebedeckten Anhöhe zwischen Zeihen und Densbüren lehnt sich der 68-Jährige in seinen Hirtenstock und beobachtet die grasende Herde, mit der er über den Winter von Schneisingen bis Olsberg unterwegs ist. «Ich muss nur das Scharen der Hufe im Schnee und das Abreissen der Grashalme hören – das gibt mir Zufriedenheit», sagt van der Graaff, der seit 22 Jahren als Wanderhirte unterwegs ist. Für diese ruhigen Momente in der Natur nimmt er auch die Kälte in Kauf. «Solange die Biese nicht bläst und die Temperaturen nicht in den zweistelligen Minusbereich sinken, ist es angenehm», sagt van der Graaff, der mehrere Lagen und dicke Wollsocken trägt.

Seine Herde, die aus 400 Schafen und Lämmern besteht, kann innert einer Stunde eine Weide von der Grösse eines Fussballfeldes leerfressen. «Durch die Bewegung und den ‹Dünger›, welche die Herde währenddessen freisetzt, reichert sie den Boden mit Stickstoff an, sodass das Gras im Frühjahr mehr Kraft für das Wachstum hat», erklärt van der Graaff. Anhand einer Wanderkarte studiert er, wo sich die nächste Fressstelle für die Schafe befinden könnte. Neue Weiden erkundet er, sobald er die Herde am Abend in einem mobilen Elektrozaun eingepfercht hat. «Wichtig ist, dass ich zu der nächsten Weide die direkteste Route nehme, damit die Schafe nicht zu viel Energie verlieren», so van der Graaff.