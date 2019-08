Die Sonne steht hoch am wolkenlosen Himmel über Hornussen. Zwischen den Rebstöcken ist es ordentlich warm. Erika und Daniel Fürst bewirtschaften mit ihrem Weingut den rund sechs Hektaren grossen Rebberg im Gebiet Stiftshalde. Erika Fürst ist an diesem Nachmittag dabei, «den Feinschliff» an den Weinstöcken vorzunehmen, wie sie lachend sagt. Das Laub um die Rispen zwackt sie mit einer Rebschere ab. So erreicht das Sonnenlicht die Trauben ungehindert. Ausserdem entfernt Fürst Trauben, die in ihrer Reife zu stark hinterher sind. «So kann garantiert werden, dass am Ende ein homogenes Traubengut und somit eine gute Weinqualität entsteht», erklärt sie.

Auch auf dem Hof von Bruno und Barbara Wirth in Olsberg sind die Vorbereitungen auf die Weinlese grösstenteils abgeschlossen. Etwas steht aber noch an: «Wir werden das Gras zwischen den Rebstockreihen noch einmal mähen», sagt Bruno Wirth. Bei Regen oder nach einer kühlen Nacht mit Tau ist das Gras – und damit die Feuchtigkeit – so nicht zu nahe an den Trauben. «Das vermindert das Risiko von Fäulnis», erklärt Wirth.