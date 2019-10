Er ist seit Wochen das Gesprächsthema Nummer eins in Rheinfelden: der Rheinsteg. Seine (Leidens-)Geschichte ist lange – und dies, obwohl er noch nicht einmal gebaut ist. Ob das überhaupt je der Fall sein wird, ob die Rheinfelder also je vor dem Steg stehend singen können: «Über diese Brücke musst Du gehn», entscheidet sich am 20. Oktober. Dann stimmen die Rheinfelder über den Zusatzkredit von 3,2 Millionen Franken ab. Die AZ hat nochmals die 7 wichtigsten Fakten zusammengetragen.

1) Das Bedauern

Mit dem alten Rheinkraftwerk wurde 2011 auch der Eisensteg abgerissen. Das Bedauern in Rheinfelden war gross, denn der Steg war bei Fussgängern beliebt; der Steg war Teil der sogenannten «Schwoberundi», einem Rundgang, der über die beiden Brücken – Eisensteg und alte Rheinbrücke – führte. Schnell kam deshalb die Idee auf, einen neuen Steg zu bauen.

2) Das Projekt

2015 führten die beiden Rheinfelden einen Wettbewerb durch, aus dem das heutige Projekt als Sieger hervorging. Der Rheinsteg ist 270 Meter lang und 4,5 Meter breit. Sein Markenzeichen sind die beiden Pylonen am Ufer. Für Diskussionen sorgte die Tragseilkonstruktion. Birdlife Aargau monierte, dass Zugvögel die Tragseile im Flug nicht sehen und sich bei Kollisionen verletzen oder umkommen.

Die Vogelschutzorganisation legte Einsprache ein. In den Verhandlungen einigte man sich darauf, an den Tragseilen sogenannte Verblendungen anzubringen. Diese schwarz-weissen Metallwimpel können die Vögel im Flug wahrnehmen. Das Bauwerk selber wurde in den Diskussionen wenig kritisiert. Auch viele Gegner finden den Steg optisch ansprechend.