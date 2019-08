Am besten gefallen Hüsser die Deckenmalereien des Tessiner Künstlers Francesco Antonio Giorgioli, die 1720 und 1721 entstanden sind. «Es gibt selten eine Dorfkirche, in der die ganze Chordecke ein einziges Gemälde ist», sagt Hüsser, läuft in den Chorraum, schaut lange an die Decke hoch. «Ein wunderbares Gemälde», sagt er dann.

5 Das Wappen. Über dem Chorbogen in Richtung Schiff prangt das Wappen des Stiftes St. Martin in Rheinfelden. Das Stift hatte das Patronat über die Kirche inne und war damit für den Bau und Unterhalt des Chorraumes sowie des Pfarrhauses zuständig. Gleichzeitig besoldete das Stift auch den jeweiligen Pfarrer. Als Gegenleistung erhielt es von der Gemeinde den Zehnten. «Der Patronatsherr hatte deshalb das Recht, sein Wappen im Chorraum anzubringen», so Hüsser.

4 Medaillons im Chorraum. Rund um den Chor prangen an der Decke zehn Medaillons mit kleinen Bildern. «Man wusste lange nicht, was sie bedeuten sollten», so Hüsser. Für den Kunstdenkmäler-Band über den Bezirk Laufenburg, der im Dezember erscheint, stieg Edith Hunziker von der kantonalen Denkmalpflege in die Archive und fand heraus: Sie alle haben einen Bezug zum heiligen Nikolaus.

2 Das Deckenbild im Chor. Das Gemälde dehnt sich nicht nur über den ganzen Chorraum aus, der Maler, Francesco Antonio Giorgioli, hat sich darauf auch selber verewigt. Hüsser zeigt auf einen knienden Pilger mit schwarzem Umhang. «Das Gesicht gehört Giorgioli», sagt er. Eine Portion Narzissmus ist dem Tessiner nicht abzusprechen: Auch in anderen Kirchen, unter anderem in Frick, hat er sein Konterfei in die Deckengemälde integriert.

1 Die Bankwangen. Sie zeigen böse Fratzen. Nicht alle Gesichter sind gleich, einige haben Zähne, andere nicht. Hergestellt hat sie der Architekt der Kirche, Johannes Pfeiffer aus Säckingen. Dieser war ursprünglich Schreiner, dann Stadtbaumeister von Säckingen. Die Fratzen entstanden wie das Kirchenschiff bereits einige Jahre vor dem neuen Chor, um 1694. Für die Fratzen hat Hüsser zwei Interpretationen. Entweder sollten sie das Böse so erschrecken, dass es sich nicht in die Bänke setzt. Oder man zwang das Böse in den Dienst, verdonnerte es dazu, die Bänke zu halten, auf die sich die Gläubigen setzen.

Er selber setzt sich gerne ab und an in einen der Kirchenbänke, betrachtet die Bilder. «Auch nach Jahren entdeckt man immer wieder Neues.» Schade findet Hüsser einzig, dass zehn Jahre nach dem Bau des Chors ein derart grosser, dunkler Hochalter in die Kirche eingebaut wurde. «Er macht den lichtdurchfluteten Barockbau schwer», findet Hüsser, zuckt mit den Schultern. «Aber das war vielleicht halt der Geschmack der damaligen Zeit.»

9 Das alte Ziffernblatt. Linus Hüsser klettert in den Dachstuhl der Kirche, leuchtet mit der Taschenlampe an eine der Wände. Eine Fledermaus dreht kurz eine Runde, kehrt dann an ihren Schlafplatz zurück. An der Wand prangt, nur noch schlecht sichtbar, das gemalte Zifferblatt einer Kirchturmuhr. «Als das neue Kirchenschiff 1691 erbaut wurde, machte man es höher als das alte», erzählt der Historiker. So musste das Zifferblatt am Turm, das nun vom Dach des Kirchenschiffs überdeckt wurde, mehrere Meter hinaufgesetzt werden.

10 Karfreitagsraffel. Linus Hüsser steigt die steilen Treppen im Kirchturm hinauf, bis fast ganz nach oben. Hier liegt auf einem Schemel die Karfreitagsraffel. Zwar findet in Herznach nicht mehr jedes Jahr eine Karfreitagsliturgie statt, die Raffel kommt auch in der Osternacht zum Einsatz. Dann steigen eine halbe Stunde vor der Osternachtsfeier zumeist Mitglieder der Kirchenpflege in den Turm und rätschen rund zweimal zehn Minuten mit der Raffel, die aus dem Jahr 1814 stammt.