Von 1976 bis 2005 hat er den Hauseigentümerverband Fricktal (HEV) präsidiert. Danach war er im Vorstand als Beisitzer tätig und wurde 2011 zum Ehrenmitglied ernannt. Peter Hauser, 77, wird heute Abend an der Generalversammlung als Beisitzer aus dem Vorstand der HEV Fricktal demissionieren. Ein wenig Wehmut kann Hauser nicht verhehlen: «Meine Aufgaben habe ich mit viel Freude, Hingebung und Herzblut ausgeführt», sagt Hauser und schiebt nach: «Doch jetzt, nach über 40 Jahren im Vorstand, ist die Zeit gekommen, es ruhiger angehen zu lassen.»

Die Zeit für Hauser als Vorstand der HEV Fricktal war hingegen alles andere als ruhig. Besonders Steuer-, Bau- und Rechtsfragen kamen in den letzten zwei Jahrzehnten immer öfters auf: «Jährlich hatte ich etwa zwischen 600 und 800 Anfragen von Hauseigentümern», sagt Hauser. Einen grossen Anteil daran, dass der Auskunftsdienst der HEV Fricktal häufig in Anspruch genommen wird, liegt an der überbordenden Bürokratie: «Zu Beginn meiner Zeit hat man als Bauherr zwei Formulare gebraucht. Heute sind es 20», sagt Hauser.

Von 200 auf 3000 Mitglieder

Als die Sektion Fricktal aus der Fusion von drei Ortsgruppen 1981 hervorging, zählte diese 200 Mitglieder. Bis 2005, als Hauser das Präsidentenamt abgab, wuchs der Verband auf 3000 Mitglieder an – aktuell sind es rund 3700. In dieser Zeit war Hauser massgeblich am Ausbau des Dienstleistungsbereichs der HEV Fricktal beteiligt: «Neben der Beratung von klassischen Eigentümerproblemen, kamen Hausbewertungen dazu. Später folgte die Energie- und Bauberatung», sagt Hauser.

In über vier Jahrzehnten musste Hauser auch das eine oder andere Mal ein dickes Fell beweisen: «Es gab Anfeindungen. Einige Leute denken, dass alle Hauseigentümer vermögend sind», sagt Hauser, der in seiner Tätigkeit auch gegen das Image des reichen Eigenheimbesitzers angekämpft hat. Denn so bekäme man nur selten Wohneigentum geschenkt und müsse dafür zuerst auf einiges verzichten.

Wichtig findet Hauser, dass Wohneigentum auch im Alter gesichert und tragbar bleibt: «Menschen, die ihr Leben lang für ein eigenes Haus gespart haben, sollen im Alter nicht dafür bestraft werden», sagt er.