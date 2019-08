Beim Dino-Kreisel in Frick öffnete Mitte Juni die Markthalle Frick ihre Tore. Die Idee für das Markthallen-Konzept hatte Dominik Fuchs, Geschäftsführer der Decorex GmbH, die im oberen Stock der Halle ihre Produktion hat. Nach einem Facebook-Aufruf meldeten sich in knapp einem Monat rund 40 interessierte Aussteller. Die Stände wurden eingerichtet, und es entstand ein abwechslungsreiches Angebot mit Artikeln aus Wolle, Schwemmholz oder Altglas. Auch Lebensmittel aus Eigenproduktion gehören zum Angebot. Die Anbieter müssen für den Verkauf nicht vor Ort sein. Diesen übernehmen gegen eine Pauschale die Decorex-Mitarbeiter.

Geschäft hat wieder angezogen

Grundsätzlich sei er zufrieden, sagt Dominik Fuchs zwölf Wochen nach der Eröffnung. «Während der Ferienzeit herrschte Flaute, aber mittlerweile hat das Geschäft wieder angezogen.» Dass in den Sommermonaten weniger Kundschaft in der Markthalle einkaufe, damit haben sowohl Fuchs als auch die Aussteller gerechnet. Und so sind von den Anbietern, die im Juni gestartet sind, gut 30 und damit der Grossteil noch dabei. «Im letzten Monat hatten wir ein paar freie Stände», so Fuchs, «nun ist aber wieder fast alles belegt.» Gerade diese Woche seien wieder neue Stände eingerichtet worden. Und: Für den Herbst und die Adventszeit gibt es viele Stand-Anfragen. «Ich weiss noch nicht, ob ich alle erfüllen kann», so Fuchs.