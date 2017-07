Pannenstreifen für die Ausfahrt

Eine dieser Beeinträchtigungen zeigt sich am Grenzübergang auf der Autobahn in Rheinfelden am Feierabend. Zu diesem Zeitpunkt staut sich der Verkehr vom Zoll über die Autobahnausfahrt West auf den Pannenstreifen der Schweizer Autobahn zurück. Dies kann dazu führen, dass Autofahrer, welche die Ausfahrt Rheinfelden West nehmen wollen, den Rückstau auf den Pannenstreifen zu spät erkennen, stark abbremsen müssen, um sich einzuordnen und dadurch den nachfahrenden Verkehr gefährden.

«Dass es dort manchmal zu einem Rückstau bis auf die Autobahn kommt, ist bekannt», sagt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, schiebt jedoch nach: «Durch die kurze Distanz zwischen dem Grenzübergang und der Autobahnausfahrt verschärft sich die Rückstauproblematik nochmals.»

Massnahmen gegen die verschärfte Rückstauproblematik ergreift die Kantonspolizei jedoch keine: «Wir haben diverse Patrouillen im Einsatz, welche die Gegebenheiten beobachten. Wenn die Situation zu heikel wird, haben wir die Möglichkeit, vor Ort Geschwindigkeitsanzeigen oder Warnsignale aufzustellen», sagt Pfister.

Pendler brauchen Geduld

Am Zollübergang Stein/Bad Säckingen wurden gestern während des ganzen Tages Kontrollen von deutschen Zollbeamten durchgeführt. Am Nachmittag wurde vor allem die Geduld der Pendler aus Deutschland strapaziert, die sich nach ihrer Arbeit im Sisslerfeld auf den Nachhauseweg machten. Um 16.45 Uhr staute es sich bereits vom Zollübergang bis zum Kreisel kurz hinter der Novartis in Stein auf einer Länge von knapp drei Kilometern.