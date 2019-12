Verliert die Altstadt den Kindergarten? – Dagegen regt sich Widerstand

Seit Ende letzter Woche sammelt ein Petitionskomitee in Laufenburg Unterschriften für den Erhalt des Kindergartens Wasentor. Zu den Petitionären gehören Eltern von Kindergärtlern und Mitglieder des Elternrats der Schule Burgmatt, wie Anne Hauser, selber Elternratsmitglied, sagt.

Es habe immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Kindergartenabteilung aus der Altstadt in den Neubau an der Vogtsmatt eingegliedert werden solle, so Hauser. Eine offizielle Information sei aber ausgeblieben.

«Deshalb habe ich im Elternrat den Schulleiter direkt gefragt und ich erhielt die Antwort, dass man darüber nachdenke.» Auf Anfrage bestätigen Schulleiter Philipp Grolimund und Schulpflegepräsident Martin Steinacher, dass dieser Umzug diskutiert und allenfalls bereits aufs kommende Schuljahr hin umgesetzt werden solle. Eine Entscheidung werde allerdings erst im Januar gefällt.

Entscheid liegt bei der Schulpflege

«Der neue, moderne Kindergarten Vogtsmatt ist auf drei Abteilungen ausgelegt, aber wir führen derzeit drei Abteilungen an zwei verschiedenen Standorten», so Grolimund. Da sei es aus organisatorischer Sicht logisch, dass man sich solche Gedanken mache.