Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen und Gemeindelandschaft: Das sind die Hotspots im Fricktal

Ins Fricktal kommt Bewegung. Die Region soll auf dem S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein den Halbstundentakt erhalten, eine Mittelschule wird in Frick, Stein oder Möhlin/Rheinfelden gebaut und beim Sisslerfeld geht es endlich ein Schrittchen vorwärts. Alles in Butter also? Noch lange nicht. Es gibt noch viel in der und für die Region zu tun. Dies ist das Fazit einer AZ-Umfrage unter sechs Fricktaler Grossräten. Dabei haben sich vier Hotspots herauskristallisiert: der Verkehr, die Bildung, die Gemeinden und die Gesundheit.

Der Verkehr

Für Alfons Paul Kaufmann (CVP) ist die Verkehrssituation «eine der herausforderndsten Aufgaben» der nächsten Jahre. Dies gelte innerhalb der Region – der Verkehr staut sich täglich auf der Autobahn – wie über die Grenzen hinweg. «Unser Verkehrsproblem ist nur grenzüberschreitend lösbar», ist Kaufmann überzeugt. Gefordert sei aber auch der Kanton: Es brauche, wie in anderen Regionen, ein kantonales Konzept. «Unsere Aufgabe ist es, in Aarau Druck zu machen.»

Auch Elisabeth Burgener (SP) sieht im Bereich Verkehr «grossen Handlungsbedarf». Dies gelte insbesondere mit Blick auf die Erschliessung des Sisslerfeldes, die noch mehr Verkehr bringen werde. Für Burgener ist klar: «Es braucht auch Massnahmen beim öffentlichen Verkehr.»

Dem pflichtet Roland Agustoni (GLP) bei. Der unermüdliche Kämpfer für einen Halbstundentakt auf dem S1-Ast zwischen Stein und Laufenburg hat es zwar im Mai 2018 geschafft, dass seine Takt-Motion gegen den Willen der Regierung überwiesen wurde und der Halbstundentakt deshalb umgesetzt werden muss. Als langjähriger Politiker weiss er aber auch: «Der Halbstundentakt ist noch nicht im Trockenen.» Denn das Geschäft muss als Botschaft nochmals vor den Grossen Rat; das wird vermutlich 2020 der Fall sein. Agustoni ist zwar zuversichtlich, dass der Grosse Rat wieder zustimmt, sagt aber auch: «Wir Fricktaler sind gefordert.» Sorgen bereitet Agustoni auch der zusätzliche Güterverkehr auf der Bözberglinie. Dadurch werde der Takt noch enger, was einen Angebotsausbau im Personenverkehr zusätzlich erschwere.

Christoph Riner (SVP) warnt davor, den Individualverkehr gegen den öffentlichen Verkehr auszuspielen. «Gerade im ländlichen Raum sind viele auf das Auto angewiesen.» Es brauche deshalb in beiden Bereichen Massnahmen. Riner stört, dass die Investitionen oft stark auf die Hauptachsen fokussiert sind. «Wir müssen die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sich alle Regionen entwickeln und leben können.» Hier sei es wichtig, dass die Grossräte einer Region geschlossen auftreten und sich für die Region starkmachen.

Die Bildung

Das Fricktal bekommt eine Kantonsschule; sie wird bis 2028 in Frick, Stein oder Möhlin/Rheinfelden gebaut. Wo, wird man im Sommer 2020 wissen. Für Agustoni ist klar: «Es ist auch an der Zeit, dass wir Fricktaler eine Kantonsschule bekommen. Versprochen hat man sie uns schon lange.» Für Kaufmann hat jeder der drei Standorte Vor- und Nachteile. Er hofft, dass die regierungsrätliche Vorlage gut austariert sein wird, sodass alle damit leben können – auch jene, die nicht zum Zuge kommen.

Ein Sorgenkind ist das Berufsbildungszentrum Fricktal. Zwar wird es weitergeführt, was nicht immer sicher war. Doch es verliert das KV und damit viele Schüler. Im Gegenzug wird Rheinfelden allerdings eine Aussenstelle der Berufsschule Gesundheit und Soziales in Brugg. Dies sei eine Chance, sagt Kaufmann. «Ich bin überzeugt, dass Rheinfelden neben Brugg zum zweiten Kompetenzzentrum Gesundheit werden kann.» Rheinfelden sei dafür prädestiniert. «Wir haben hier vom Spital über die Reha bis zu Alterszentren alles vor Ort.» Für Agustoni sind nun primär die Verantwortlichen des BZF gefordert. «Ihnen muss es gelingen, Schüler nach Rheinfelden zu locken.»

Für Riner gilt es, auch einen Finger auf die anderen Schulen zu halten. Es dürfe nicht so weit kommen, dass die Schulen aus den Dörfern verschwinden. «Es ist wichtig, dass die Infrastrukturen wie die Schulen in den Dörfern erhalten bleiben.»

Die Gemeindelandschaft

Daniel Suter (FDP) hält die einzigartigen Natur- und Landschaftswerte für eine der grossen Stärken des Fricktals. «Dazu kommt der ländliche Charakter, der dazu führt, dass man sich in unserer Region noch über die Gemeindegrenzen hinaus kennt.» Das Fricktal sei auch deshalb sowohl für Firmen wie für Zuzüger ein eigentlicher Magnet, weiss Suter. «Die Herausforderung dabei ist es, diese bestehenden Stärken des Fricktals zu erhalten.»