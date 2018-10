Am Dienstagmittag fuhr eine 39-jährige Fahrradfahrerin auf dem Gerenweg in Gipf-Oberfrick. Dabei prallte sie ins Heck eines Lastwagens, welcher am Gerenweg stand. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshelikopter brachte sie ins Spital.



Noch ist unklar, weshalb genau die 39-Jährige mit dem Lastwagen kollidierte. Die Kantonspolizei klärt die Unfallumstände ab. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat hierzu eine Untersuchung eröffnet.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober 2018: