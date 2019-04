Den Ostermontag hatte sich Gemeindeschreiber Sascha Roth sicher anders vorgestellt. Fünf Stunden verbrachte er damit, das Material zu sichten, das mehrere Videokameras in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgezeichnet haben. Die Extraschicht war notwendig, weil eine Party ausartete, die ein 23-Jähriger im Clubhaus des FC Stein veranstaltete. Neben einer Vereinskasse, aus der 900 Franken gestohlen wurden, verübten die Täter einen Brandschaden auf der Tartanbahn und brachten auf dem Weg zum Bahnhof 25 Schmiererein an Gebäuden und auf Gegenständen an.

Roth hat für den Vandalenakt nicht mehr als ein Kopfschütteln übrig. «Schmierereien sind nichts Neues, aber in diesem Ausmass habe ich das noch nicht erlebt», sagt er. Durch die Vandalenakte sei ein Schaden «von mehreren tausend, wenn nicht gar über 10 000 Franken entstanden», so Roth, der hofft, dass die Polizei die Täter ermitteln kann, damit die Gemeinde nicht auf den Kosten sitzenbleibt.

Auch Juan Carlos Germann, Präsident des Vereins, stösst der Vandalenakt sauer auf. Zwar sei dies das erste Mal, dass es zu einem Vorfall gekommen sei, jedoch werde der Verein in Zukunft kritischer sein, wenn es um die Vermietung der Lokalität geht.

«Das ist dumm gelaufen»

Gegenüber «Tele M1» sagte der Veranstalter der Party, dass er im Clubhaus schon ein paar Partys organisiert habe und das noch nie etwas passiert sei. «Das ist jetzt einfach dumm gelaufen», so der 23-Jährige zu den Vorfällen.