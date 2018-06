Im Portemonnaie herrscht Ebbe und die Sommerferien stehen vor der Türe – eine Situation, die vielen Schülern und Studenten bekannt sein dürfte. Wer dennoch die Ferien am Strand ins Auge gefasst hat, für den gibt es nur eines: Arbeiten. Doch wie kommen Schüler und Studenten überhaupt an einen der begehrten Ferienjobs, um ihre Urlaubskasse aufzubessern, und wer bietet im Fricktal überhaupt solch einen an? Die AZ hat nachgefragt.

Manchmal reicht schon der Gang zu den Eltern aus, um fündig zu werden. Zumindest wenn diese bei Roche oder Novartis tätig sind. «Wir haben am Standort in Kaiseraugst nur einen geringen Bedarf an Schüler-Aushilfen in den Sommermonaten. Diesen können wir über ein internes Mitarbeiter-Programm abdecken», sagt Roche-Sprecher Karsten Kleine.

Ähnliches gilt für das Novartis-Werk in Stein, wo rund 20 Ferienjobs von Juni bis Mitte September angeboten werden. «Die Ferienjobs sind sehr begehrt. Meistens werden die Stellen an Angehörige oder Freunde von Mitarbeitenden vergeben», sagt Novartis-Sprecher Daniel Zehnder.

So werden auch nur «ganz wenige» Stellen ausgeschrieben, die in der Stunde mit 18 bis 25 Franken vergütet werden. Zu den Aufgaben der Ferienjobber bei Novartis gehören unter anderem Büroarbeiten oder die Mitarbeit an der Produktionslinie und Arbeiten im Labor unter Aufsicht.

Mindestalter bei Manor: 16 Jahre

Vitamin B hat in der Ferienjobrekrutierung für die Verteiler-Zentrale von Manor in Möhlin ein geringeres Gewicht als für die beiden Pharma-Riesen. «Die Bewerber nehmen jeweils direkt Kontakt mit der Personalabteilung auf», sagt Manor Sprecher Andreas Richter. Über den ganzen Sommer verteilt sind für Manor in Möhlin rund 70 Schüler und Studenten im Einsatz.

Bisher habe man nur gute Erfahrungen mit den jungen Leuten gemacht. Das Mindestalter der Ferienjobber ist 16 Jahre. Die Aufgaben reichen vom Auszeichnen der Ware und dem Herrichten von Textilien bis zur Lagerbewirtschaftung. Die Bezahlung beträgt zwischen 16 und 22 Franken pro Stunde. Manor hat den Rekrutierungsprozess für die Ferienjobs bereits abgeschlossen.