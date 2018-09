Schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Fricktal: Bei Novartis in Stein kommt es wohl zu einem grösseren Stellenabbau. Der Abbau werde Anfang nächster Woche kommuniziert, sagen Informanten. Wie viele der 1670 Stellen in Stein betroffen sind, ist noch unklar. Auch in Basel und Schweizerhalle könnten Jobs gestrichen werden.

Überhaupt kein Verständnis hat Thomas Leuzinger, Bereichsleiter Politik und Kommunikation bei der Gewerkschaft Unia Region Aargau-Nordwestschweiz, wenn Novartis in diesem Jahr «schon wieder Stellen» abbauen würde. «Bereits im vergangenen Jahr hat Novartis 500 Stellen gestrichen und gleichzeitig einen Stellenaufbau angekündigt, der allerdings nie erfolgt ist», sagt Leuzinger und redet Klartext: «Die Novartis-Chefetage soll endlich Rückgrat zeigen und klar mitteilen, was die Unternehmens-Strategie für den Standort Basel ist, anstatt jährlich häppchenweise Leute auf die Strasse zu stellen und leere Versprechungen zu machen.» Was Leuzinger zusätzlich ärgert: «Die Personalvertretung wurde bis anhin nicht mit einbezogen und sogar nicht einmal informiert. Dies wäre aber eine Pflicht von Novartis.»