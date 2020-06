Unbekannte entsorgen illegal ein Sofa – Polizei sucht Zeugen

Durch eine Anwohnerin konnten am Dienstagabend um etwa 20 Uhr zwei Personen beobachtet werden, die ein Sofa auf der Strasse umhertrugen. Das Sofa wurde inzwischen durch das Bauamt Kaisten fachgerecht entsorgt.

Die Polizei Oberes Fricktal hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Personen, die in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberes Fricktal unter 062/865'11'33 zu melden. (az)