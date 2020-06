Unbegrenzte Mutterliebe: Katze kümmert sich um Hundewelpen

«Es ist einfach ein Wunder», kommentiert die Besitzerin der sieben Irish-Setter-Welpen Stephanie Galindo gegenüber Regionalfernsehsender TeleM1. In der Tat, es sind ungewöhnliche Bilder. Normalerweise sind Hund und Katz nicht die besten Freunde. Umso mehr ist es rührend mitanzusehen, wie die sibirische Katze Susa einen der Irish-Setter-Hundewelpen sauberleckt. «Auch die Tierärzte sagten mir, dass sie so etwas noch nie zuvor gesehen hätten», so Besitzerin Galindo.

Warum die Katze Susa Muttergefühle gegenüber den Hundewelpen entwickelte, ist unsicher. Klar ist aber, dass es den Welpen nicht an Zuwendung fehlt, denn auch die Tante von Mutterhündin Alice kümmerte sich wegen einer Scheinträchtigkeit um die Kleinen. (mma)