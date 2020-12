Um 20 Uhr müssen Einkaufstouristen das Land verlassen – was für Aargauer über der Grenze jetzt noch möglich ist

Deutschland geht ab Mittwoch in den Lockdown. Schon seit vergangenem Samstag gilt in Baden-Württemberg eine Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr. Doch im Unterschied zum ersten Lockdown im Frühjahr bleibt die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz offen. Das ist sie seit 15. Juni und so bleibt es nach Auskunft der Bundespolizei Weil am Rhein auch in Zukunft. Sprecherin Katharina Kessler: «Am bisherigen Grenzregime ändert sich nichts.»

Wer als Schweizerin und Schweizer unter welchen Bedingungen nach Deutschland einreisen darf und wer nicht, regelt das Land Baden-Württemberg in seiner Coronaverordnung Einreisequarantäne selbst. An der wird sich auch mit dem Lockdown nichts ändern, bestätigt das für Corona zuständige Landesministerium. So dürfen Schweizerinnen und Schweizer nach wie vor ohne Quarantänepflicht nach Deutschland einreisen. Die Einschränkung: Sie müssen aus den Grenzkantonen Aargau, Solothurn, Basel- Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhau- sen, St. Gallen, Thurgau, Zürich oder aus beiden Appenzell oder Jura stammen und spätestens nach 24 Stunden Deutschland wieder verlassen.

Einreisende Personen aus allen anderen Schweizer Kantonen müssten sich nach dem Grenzübertritt zunächst in mehrtägige Quarantäne begeben. Es sei denn, sie können Ausnahmen geltend machen wie zum Beispiel berufliche Gründe oder der Besuch naher Verwandter. «Die Liste mit den Ausnahmen ist lang», sagt Muriel Schwerdtner, Leiterin des Ordnungsamts Bad Säckingen. Wie oft Schweizer schon gegen die geltenden Einreisebestimmungen verstossen haben, kann sie nicht beziffern. Verstösse gäbe es aber «ganz sicher».

Nur noch Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs

Aus welchen Kantonen die Schweizer Einkaufstouristen kommen, kontrolliert der deutsche Zoll nicht. Der ist auch in Zukunft mit dem Abstempeln der grünen Ausfuhrscheine beschäftigt. Die für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer notwendigen Stempel werden an den Zollstellen wie beispielsweise Stein-Bad Säckingen oder Laufenburg auch während des Lockdowns erteilt. Das bestätigen die für die Region Hochrhein zuständigen Zollämter Singen und Lörrach. Erste Meldungen, dass sich der Schweizer Einkaufstourismus spätestens mit dem neuerlichen Lockdown erledigt habe, waren also verfrüht.

