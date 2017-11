Manchmal habe ich das Gefühl, kaum was zu wissen vom Leben. Nein, es ist keine Midlife-Crisis, die sich da ankündigt, das hoffe ich zumindest. Es ist vielmehr ein ungeheurer Drang, Dinge und neue Gebiete kennenzulernen und zu hinterfragen.

Eines dieser Gebiete ist die Juristerei, unser Rechtsstaat mit all seinen Facetten. Kürzlich besuchte ich den Prozess von Harald Naegeli, dem Sprayer von Zürich, der es trotz seiner 77 Jahre nicht lassen kann, öffentliche Wände zu «bearbeiten». Als spannend aber harmlos empfand ich den Prozessverlauf, der in einem für beide Seiten befriedigendem Vergleich endete.

Letzte Woche nun nahm ich am Berufungs-Prozess gegen zwei Polizisten am Obergericht in Aarau teil. Prozessbeginn: 8 Uhr morgens, Urteilsverkündung: nach 21 Uhr abends. Verblüffend für mich, wie unterschiedlich die Situation – das Stürmen einer Wohnung mit Schussfolge – geschildert wurde, je nachdem, ob vom Verteidiger als Notwehr ausgelegt oder vom Staatsanwalt als nicht angebrachter, gar unzulässiger Akt.

Immer wieder ging mir die Frage durch den Kopf, wie ich entscheiden würde, wenn ich denn müsste, was – Gottlob – nicht der Fall ist. Und die Richter haben es sich nicht leicht gemacht: «Es war ein äusserst tief gehender Fall mit dem Einblick in Grenzbereiche des Lebens, in welche die Polizei geraten kann, und auch in die menschlichen Bereiche der diesen Dienst versehenden Menschen», erklärte einer der Oberrichter im Anschluss an die Verhandlung.

Für mich war dieser Tag im Gericht extrem aufwühlend und lehrreich, und ich kann derartige Verhandlungsbesuche nur wärmstens empfehlen.

Ähnlich empfinde ich es bei der Gestaltung von Unterrichtseinheiten in der Schule: «Raus aus den Klassenzimmern, rein ins richtige Leben», so meine Devise.

Denn nur die Schule kann allfällige Defizite der Elternhäuser kompensieren. Gehen die Eltern nicht mit ihren Kindern zu kulturellen Veranstaltungen, besuchen sie keine Museen oder politischen Institutionen und machen sie keine Waldspaziergänge mit ihrem Nachwuchs – wie sollen die Kinder diese wichtigen Bereiche des Lebens kennenlernen, wenn auch die Schulen diesen Part nicht übernehmen?

Nun standen zwei Lehrer wegen fahrlässiger Tötung vor dem Bezirksgericht Laufenburg, weil ein zwölfjähriger Schüler vor vier Jahren eine Felswand am Cheisacherturm hinabstürzte und in der Folge verstarb.

Unsagbares Leid für die Familie, die Freunde und auch für die verantwortlichen Lehrer … die sich durch den richterlichen Freispruch zumindest juristisch nicht mehr verantworten

müssen.

Ein Ausbrechen aus dem geschützten Rahmen des Klassenzimmers birgt Risiken, bringt aber auch ungeheure Chancen für die Heranwachsenden.