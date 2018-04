Beide Brände, jener in Olten und jener in Luzern, wurden wohl durch Raucherwaren ausgelöst. In Olten dürfte eine auf den Boden geworfene Zigarette oder ein weggeworfenes Zündholz den Brand verursacht haben, in Luzern landete vermutlich eine brennende Zigarette in einem bei der Brücke vertäuten Boot und löste einen Schwelbrand aus.

Trotz der beiden Fälle machen Tobias Förster, Kommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, weggeworfene Zigarettenstummel nicht allzu grosse Sorgen. Natürlich sei es zu unterlassen, brennende Zigaretten wegzuwerfen, sagt er, aber: «Die Zigarette muss schon ungünstig fallen, damit sie einen Brand auslösen kann.»

Dies wäre dann möglich, wenn sie in einen Holzspalt fällt oder einen anderen Gegenstand in Brand setzt. Fällt sie hingegen auf einen der Balken, habe sie kaum die nötige Energie, um einen Brand auszulösen.