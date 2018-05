Am Montagnachmittag wurde bei einem Brand in Kaisten ein Einfamilienhaus so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, laufen die Ermittlungen zur Brandursache noch. Im Vordergrund stehe Fahrlässigkeit, so Graser; die Brandermittler gingen derzeit weder von einem technischen Defekt noch von Brandstiftung aus.

Graser bezeichnet das Schadensbild als Totalschaden; die Zerstörung sei grossflächig. Die genaue Schadensumme lasse sich noch nicht beziffern.