Zum schweren Unfall kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof. Ein 22-jähriger Schweizer fuhr auf seinem Yamaha-Motorrad von Küttigen kommend in Richtung Oberhof.

Kurz nach der Passhöhe auf dem Benkerjoch wollte er ein Auto und einen Lieferwagen überholen, welche vor ihm in gleicher Richtung fuhren. Der Lieferwagen bog jedoch nach links in eine Seitenstrasse ein. In der Folge prallte der überholende Motorradfahrer mit grosser Wucht gegen den abbiegenden Lieferwagen.