Tierdrama auf Pferdehof: Grosse Betroffenheit bei Betreibern – vier Tiere kämpfen ums Überleben

Nach der Tragödie auf dem Pferdehof Heuberg in Kaisten, bei der sieben Pferde zwischen Freitag und Montag verendet sind, läuft die Suche nach der Todesursache auf Hochtouren. «Derzeit werden die Tiere am Tierspital in Zürich untersucht. Es hat für gewisse Untersuchungen ausländische Institute mit einbezogen», so Jelena Teuscher, Sprecherin des Departements Gesundheit und Soziales beim Kanton. Die Ergebnisse kämen frühstens Ende Woche.

Momentan kämpfen auf dem Heuberg vier Pferde, die bis Dienstag am Tropf hingen, um ihr Überleben. «Wir haben beschlossen, ihnen keine Infusionen mehr zu verabreichen, weil ihr Körper die Flüssigkeit nicht aufnimmt», sagt Hofbetreiberin Lea Sigmarsson. Den Pferden ginge es weiterhin sehr schlecht, sie seien lustlos und würden kaum fressen.