Der Fricker Konditor Markus Kunz hat sich auf die Herstellung von Konfitüren spezialisiert. Hier kommt es nicht nur auf die richtigen Zutaten an, sondern auch auf das Rühren und den Zeitpunkt, die Konfitüre vom Herd zu nehmen.

In der Politik ist das nicht anders. Und so kochte Alt-Grossrat Markus Kunz am Mittwoch ein altes Thema neu auf: ein Fahrverbot für den Transit-Schwerverkehr über die Staffelegg. Ihn ärgern all die ausländischen Lastwagen-Fahrer, die den Pass als Abkürzung nutzen, um LSVA zu sparen. «Unter dem Verkehr leidet die Bevölkerung im Tal», ist er überzeugt.

Bereits vor 14 Jahre hatte Kunz im Grossrat eine Motion zum Thema eingereicht. Der Regierungsrat lehnte sie ab, weil sowohl rechtliche wie «funktionale Kriterien» gegen eine Sperrung sprechen. An dieser Position habe sich nichts geändert, sagt Giovanni Leardini vom Verkehrsdepartement.