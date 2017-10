Rauch wabert durch den Raum. Die Brandmeldeanlage schlägt Alarm. Jetzt bleiben der Feuerwehr nur zehn Minuten Zeit, bis sie mit mindestens fünf Kräften zum Einsatzort ausgerückt ist. Diese Vorgabe halten die Kommandoakten der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) für kleine Ereignisse fest. Die Erfüllung dieser und anderer Leistungsnormen ist in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden, wie vier Fricktaler Feuerwehr-Kommandanten unisono konstatieren.

Einer von ihnen ist Gebhard Hug von der Feuerwehr Rheinfelden: «Der Anteil der Feuerwehrangehörigen, die in Rheinfelden wohnen aber nicht dort arbeiten, hat stark zugenommen.» Darunter leidet die Tagesverfügbarkeit des rund 110 Mann starken Feuerwehrkorps. Aufgrund dessen ist die Gruppe, die unmittelbar nach einem Vorfall alarmiert wird, auf 30 Personen vergrössert worden, um die Vorgaben der AGV zu erfüllen. «Von den 30 Personen schaffen es in der Regel sechs bis sieben, innert zehn Minuten am Einsatzort zu sein», sagt Hug.

Aus dem Büro an den Schlauch?

Um dem Problem der mangelnden Tagesverfügbarkeit entgegenzuwirken, hat die Rheinfelder Feuerwehr die Stadtverwaltung angehalten, bei der Auswahl neuer Angestellter auch das Kriterium «Bereitschaft zum Feuerwehrdienst» zu berücksichtigen. Dies wird gemäss dem Möhliner Kommandanten Jürg Wirthlin auch auf der Gemeindeverwaltung Möhlin praktiziert: «Bei gleicher Eignung wird der bevorzugt, der Feuerwehrdienst leistet», sagt er. Möhlin sei dank der zehn Feuerwehrangehörigen, die im Werkhof oder für die Gemeinde arbeiten und sofort ausrücken in Sachen Tagesverfügbarkeit «noch gut dran».

Die Stützpunktfeuerwehr Frick profitiert von einer hohen Anzahl an Angehörigen, die in einem Schichtmodell arbeiten und tagsüber schnell ausrücken können. Dennoch sagt Kommandant Andreas Fahrni: «Wir könnten noch mehr Einsatzkräfte aus den Gemeindeverwaltungen Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen vertragen.» Urs Stocker, Kommandant der Feuerwehr Oberes Fischingertal schliesst sich an: «Es ist uns immer ein Anliegen, die Mitarbeiter aus dem Gemeindewerk für den Feuerwehrdienst zu gewinnen und so die Grundabdeckung zu ermöglichen.»

Dienst in der Arbeitsgemeinde?

Eine Idee, um die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehren zu erhöhen, ist es, auf Freiwillige zu setzten, die dort Feuer bekämpfen, wo sie arbeiten. Dies wird derzeit schon im Kanton Zürich teilweise umgesetzt. Wirthlin steht dieser Idee positiv gegenüber, merkt jedoch an, dass die Freiwilligen dann sowohl in ihrem Heimat- als auch ihrem Arbeitsort Übungen absolvieren müssten. Ob dies die Leute zeitlich in Kauf nehmen wollen, bezweifelt er. Auch Hug findet diese Idee vom Grundsatz her gut. Macht jedoch darauf aufmerksam, dass erstens die Arbeitgeber dabei mitspielen müssten und zweitens geklärt werden muss, wie die Vergütung gegenüber den Unternehmen aussieht, die ihr Personal für Einsätze entbehren. Zudem würde dieses Modell nur für Gemeinden Sinn machen, die auch über eine entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen verfügen: «Für viel Fricktaler Gemeinden, wäre mit diesem Modell gar nichts gewonnen», sagt Fahrni.

Zentralisierung der Feuerwehr?

Hug glaubt daran, dass in einigen Jahren, wenn das Milizsystem an seine Grenze kommen sollte, eine zentrale Feuerwehrstelle, die tagsüber mit festangestellten Einsatzkräften besetzt ist, die Lösung bringen könnte. Dies würde bedeuten, dass die Feuerwehr aus der Autonomie der Gemeinde in die Hände des Kantons übergehen würde. Dass dies eine Umsetzung heikel macht, weiss auch Hug.

Fahrni, Stocker und Wirthlin halten die Einrichtung einer zentralen Feuerwehrstelle für eine Vision. Erstens würde dieses Modell die Kosten explodieren lassen und zweitens würde es dennoch eine Milizorganisation brauchen, um die Vorgabezeiten der AGV einzuhalten, argumentieren die drei Kommandanten unisono.