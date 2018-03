Welches Handicap haben Sie?

16,3. Das Handicap ist mir aber überhaupt nicht wichtig. Ich spiele fast keine Turniere, spiele lieber frei und unabhängig fixer Regeln.

Sind Sie auch ein guter Gastgeber?

Ich denke schon. Ich geniesse es sehr, wenn die Familie zusammenkommt.

Was bedeutet Ihnen die Familie?

Gestern war der Enkel da. Das waren herrliche Stunden. Auch, weil man sieht, dass das Leben weitergeht – und man einen Beitrag dazu geleistet hat (lacht). Gleichzeitig macht man sich auch Sorgen, gerade jetzt, wo ich sehe, wie stark meine Tochter Evelyn leidet. Sie ist elektrosensibel und der Alltag ist für sie angesichts der stets grösser werdenden Strahlenbelastungen ein Horror. (Die AZ berichtete.)

Sieht man Maximilian Reimann viel im Dorf?

Ich kaufe den Grossteil im Dorf ein, im Volg, beim Beck oder je nach Saison auch direkt bei Bauern. Mir ist es wichtig, das lokale Gewerbe zu unterstützen.

In der Schweiz können sich auch Prominente unbehelligt bewegen. Ein Luxus?

Sicher, ja. In Bern sieht man auch immer wieder Bundesräte, wie sie sich alleine in der Stadt bewegen, selbst am dicht gedrängten Zibelemärit. Was mir allerdings Sorgen macht, ist die Sicherheitsfrage. Der Kampf gegen den Terrorismus und die Sicherheit des Landes sind zwei zentrale Themen, die uns noch stark beschäftigen werden. Aus Sicherheitsgründen bin ich auch sehr skeptisch, ob die Schweiz Olympische Spiele übernehmen soll. Da wird Sicherheit enorm teuer. Zudem bindet es Hunderte von Sicherheitskräften über einen langen Zeitraum. Diese Kräfte fehlen dann andernorts, in den Kantonen. Meine Alternative ist: Konzentration auf Welt- und Europameisterschaften im eigenen Land, in Sportarten, wo wir mit dabei sind, etwa im Ski, Eishockey, Leichtathletik oder Orientierungslauf.

Von der grossen auf die kleine Bühne: Beschäftigt Sie auch die Dorfpolitik?

Sicher, ja.

Dann trifft man Sie auch an den Gemeindeversammlungen?

Das eher seltener. Ich gehe vielleicht an jede vierte oder fünfte Gmeind. Das letzte Mal war ich da, als es um die Einbürgerung von Nancy Holten ging.

Nancy Holten ist für viele Gipf-Oberfricker ein rotes Tuch. Sie hat die Gemeinde zwar über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht, doch nicht unbedingt in ein vorteilhaftes Licht gerückt. Ärgert Sie das?

Wissen Sie, was mich wirklich ärgert?

Nein.

Dass die Medien derart einen Rummel um sie machen. Frau Holten kann tun und lassen, was sie will. Muss das alles aber in die Medien? Ich habe nichts gegen sie selber, ich habe sie sogar einmal durch das Bundeshaus geführt, als sie dort zu Besuch war. Denn wenn ein Gipf-Oberfricker im Bundeshaus ist, wird er von mir betreut, wenn er das will.