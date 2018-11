Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) investiert gesamthaft über 25 Millionen Franken für den neuen Forschungs- und Bildungscampus, der in Frick aktuell entsteht. Mit dem Ausbau des Standorts werden rund 100 Arbeitsplätze geschaffen. Damit einher geht auch eine Zunahme des Verkehrs. Dies ist daher problematisch, weil das FiBL von Frick aus nur über die teilsweise als Erschliessungstrasse ausgebaute Ackerstrasse erreichbar ist. So weist die Strasse nur eine Breite von 4,5 Meter auf. Damit ist das Kreuzen zweier Fahrzeuge an etlichen Stellen nicht möglich. Hinzu kommt, dass der Strassenunterbau den erwarteten Belastungen nicht gewachsen ist.

Der Fricker Gemeinderat hat bereits im letzten Jahr auf diese Problematik reagiert und beantragte im November dem Souverän einen Kredit für rund 2,3 Millionen Franken für den Ausbau der Ackerstrasse, der klar angenommen wurde. Ab dem kommenden Montag liegt das Baugesuch für den Strassenausbau auf.

Bauzeit beträgt rund ein Jahr

Gemeindeschreiber Michael Widmer geht davon aus, dass der Ausbau der Ackerstrasse im Frühling 2019 startet. «Die Bauzeit wird etwa ein Jahr betragen. Während des Ausbaus wird das FiBL weiterhin über die Ackerstrasse erreichbar sein», sagt Widmer. Ziel des Ausbaus ist es, die Strasse «auf den Begegnungsfall Personenwagen–Personenwagen und Lastwagen–Velo» auszubauen, wie es damals der Gemeinderat in der Botschaft formulierte.

Konkret wird die Fahrbahnbreite von 4,50 Meter auf 5,75 Meter erhöht. In der anvisierten Fahrbahnbreite von 5,75 Meter ist ein Fussgängerbereich von 1,50 Meter mitinbegriffen. Dabei wird die Gehwegfläche mit einem Randabschluss mit einer Höhe von 2,5 Zentimetern optisch abgegrenzt. Kommt es zur Situation, dass Auto und Lastwagen aufeinanderzufahren, kann der Randabschluss überfahren werden, was ein Kreuzen ermöglicht. Entlang der Ackerstrasse wird eine öffentliche Beleuchtung installiert, wobei die im Innerortsbereich vorhandenen Kandelaber ergänzt und mit neuen Leuchtkörpern versehen werden.