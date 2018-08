Stefan Schraner kann die Behördenwelt nicht verstehen. Er steht am Hammerstätteweg, vor der tiefen Baugrube, wo bis vor kurzem der Reitstall Mettauer stand und wo jetzt zwei Mehrfamilienhäuser mit 30 Wohnungen entstehen. Er sieht in die Baugrube hinab, schüttelt den Kopf, zeigt in Richtung Restaurant Hirschen. «Als Baustellenzufahrt wird die ehemalige Zufahrt zum Reitstall genutzt. Ich verstehe nicht, weshalb man sie nicht auch künftig für die Erschliessung der beiden Mehrfamilienhäuser nutzen kann.»

Stattdessen erfolgen Zu- und Wegfahrt zu den beiden Mehrfamilienhäusern über den Hammerstätteweg. Wieder schüttelt Schraner den Kopf. «Das ergibt einfach keinen Sinn», findet er, der nur wenige Meter von der Baustelle entfernt wohnt. «Zum einen muss so eine Rampe zur Tiefgarage gebaut werden, zum anderen ist der Hammerstätteweg für all den Mehrverkehr nicht ausgelegt.»

Denn nicht nur diese beiden Mehrfamilienhäuser werden künftig über den Weg, der derzeit kaum Verkehr aufweist, erschlossen, sondern weitere noch unüberbaute Parzellen. Gesamthaft hat es Platz für rund 180 Wohneinheiten, die schliesslich über den Hammerstätteweg zu- und wegfahren. Damit ist, so hält der Gemeinderat in einem Protokoll fest, mit rund 40 Fahrzeugen pro Stunde zu rechnen.

«Man kann auch klüger werden»

Schraner weiss, dass die Strasse noch auf 4,5 Meter verbreitert wird, weiss, dass zwei rechtskräftige Erschliessungspläne aus den Jahren 2005 und 2015 für die beiden Teilgebiete vorliegen, weiss, dass verschiedene Linienführungen von der Gemeinde und dem Kanton geprüft wurden, weiss auch, dass sich das Verwaltungsgericht bereits mit der Causa auseinandergesetzt und die vorliegende Erschliessung bestätigt hat. «Die Linienführung entspricht den Vorstellungen des Kantons. Sie ist am landsparendsten», sagt Gemeindeschreiber Urs Treier. Zudem: «Eine Abänderung des Verkehrsregimes hätte zur Folge, dass beide Erschliessungspläne neu erstellt werden müssten», hält der Gemeinderat in einem Protokollauszug, welcher der AZ vorliegt, fest.

Dennoch bleibt Schraner, der selber über den Hammerstätteweg zu seinem Haus gelangt, bei seiner Kritik, die er auch als Einsprache deponiert hatte. Diese wurde aber, ebenso wie die anderen Einsprachen, abgewiesen. «Man kann in 13 Jahren schliesslich auch klüger werden», findet er. Schraner lacht, trocken. «Wenn ich als Unternehmer sagen würde: ‹Das, was ich vor zwölf Jahren beschlossen habe, ist in Stein gemeisselt› – alle würden mich auslachen.» Ganz abgesehen davon könnten auf der Strasse, selbst wenn sie dann breiter sei, «zwei Autos nicht vernünftig kreuzen». Dem widerspricht Treier.

60 Zentimeter rausverhandelt

«Ganz schlimm» findet Schraner die Situation bei der Einmündung in die Landstrasse bei der Bäckerei Kunz. «Die Kreuzung ist total unübersichtlich und eng. Wenn ein Auto am Stop steht, kann kein anderes in den Weg einbiegen.» Dass die Einmündung der Norm entspricht, weiss Schraner. Auch, dass die Gemeinde dank Verhandlungen mit den Anstössern noch rund 60 Zentimeter gewinnen konnte und so eine Einmündung bauen kann, die besser ist, als es der Erschliessungsplan vorschreibt. Gemeindeschreiber Urs Treier sagt auf Anfrage, die Ausfahrt sei sicher nicht optimal, aber sie funktioniere. Zudem werde man die Sichtzone vor der Bäckerei Kunz künftig durchsetzen.

Den Rechtsweg gegen die Erschliessung hat Schraner nicht ergriffen; ein hinzugezogener Anwalt hat ihm davon abgeraten, da seine Chancen «minim» seien. Dennoch gibt Schraner seinen Kampf noch nicht auf. Er könne oder müsse vielmehr zwar damit leben, dass die Parzellen im südlichen Teil über den Hammerstätteweg erschlossen werden. «Aber zumindest die Fahrzeuge der beiden Mehrfamilienhäuser, die auf dem Areal des ehemaligen Reitstalls gebaut werden, kann man doch anders führen. Wenn sie über den ‹Hirschen› ein- und ausfahren, ist das ja keine neue Ausfahrt.» Seine Hoffnung: «Dass der Kanton und die Gemeinde Vernunft walten lassen.»

«Ich hoffe, dass hier nie etwas Schlimmes passiert»

Es wird wohl bei der Hoffnung bleiben. «Das Verwaltungsgericht hat klar entschieden», sagt Treier. «Wir haben trotzdem beim Kanton nochmals abgeklärt, ob er die ehemalige Zufahrt als neue Ausfahrt in die Landstrasse bewilligen würde. Er hat deutlich Nein gesagt. Es werden keine neuen Einfahrten in die Landstrasse bewilligt.» Zudem wäre, so Treier, eine Ausfahrt in die Landstrasse auch beim «Hirschen» nicht optimal.

Schraner nimmt das Statement zur Kenntnis, blickt von der Einmündung in den Hammerstätteweg bei der Bäckerei Kunz die Landstrasse hinauf, dann die Strasse hinunter, schüttelt den Kopf. «Es ist schade, dass die Gemeinde den Weg des geringsten Widerstandes geht», sagt er dann. «Ich hoffe nur, dass hier nie etwas Schlimmes passiert.»