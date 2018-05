Vor gut zwei Jahren kam der Storch Camino im Nest auf dem Restaurant Adler in Kaiseraugst zur Welt. Dank eines GPS-Senders des Projekts Storchenzug kann man seine Flugbewegungen und damit auch seinen Aufenthaltsort tagesaktuell im Internet verfolgen. Nachdem Camino den Winter wie schon im Vorjahr in der Region um Lleida in Spanien verbracht hatte, machte er sich Ende März wieder auf in Richtung Norden. Die ersten April-Tage verbrachte Camino dann im Elsass und seither ist er im Kanton Jura.

Der Kaiseraugster Storchenvater Urs Wullschleger verfolgt «seinen» Schützling weiterhin täglich im Internet – und weiss deshalb auch, dass Camino und seine Partnerin im Jura für Schlagzeilen sorgen. Denn die beiden Störche haben sich einen speziellen Nistplatz ausgesucht: einen Baukran ganz in der Nähe der «Patinoire du Voyeboeuf», dem Eishockeystadion des HC Ajoie in Porrentruy. In seinem Horst hat das Storchenpaar bereits Eier gelegt und brütet nun seine Jungen aus. Wie Urs Wullschleger mit einem Schmunzeln sagt, scheint das Nisten auf Kränen in Caminos Genen zu liegen: «Schon seine Eltern haben 2015 bei uns in Kaiseraugst auf einem Kran ihr Nest gebaut.»