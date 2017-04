Erste Meetings gab es

An der Generalversammlung im März wurde er den anwesenden «Pro Altstadt»-Mitgliedern bereits vorgestellt und hielt ein Gastreferat. Es ist Thomas Bretscher, der mit seinem Unternehmen «Retail Impulse» eher verschlafenen Städtchen wieder Leben einhauchen will. Aktuell ist Bretscher beispielsweise in Liestal (BL) in gleicher Mission unterwegs.

Einige Meetings mit Bretscher hätten bereits stattgefunden, sagt Zander. Nun geht es noch darum, letzte Details zu klären. Einerseits in finanzieller Hinsicht, andererseits auch inhaltlicher Natur. Aus der laufenden Rechnung heraus kann der Verein das Projekt Städtli-Entwickler nicht stemmen. Die Mitglieder gaben an der Generalversammlung aber grünes Licht für das Projekt und zeigten sich bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. «Wir sind auf einem guten Weg», sagt Zander.

Konzept wird erarbeitet

Wann der Städtli-Entwickler in Rheinfelden seine Arbeit aufnehmen wird, ist derzeit noch nicht ganz klar. Zander spricht davon, dass es «im laufenden Semester» losgehen soll. Dann werden in einem ersten Schritt die genauen Ziele definiert.

Ein Ziel ist für Martin Zander bereits jetzt klar: In seiner Wunschvorstellung der Rheinfelder Marktgasse gibt es keine leerstehenden Ladenlokale mehr, stattdessen aber ein breites Angebot mit einem guten Branchenmix – und zwar hauptsächlich aus Detailhändlern und weniger aus Dienstleistern.

Um diesen Wunsch zu realisieren, sollen die Immobilienbesitzer eng miteinbezogen werden – auch in die Arbeit mit dem Städtli-Entwickler. «Es braucht einen gesunden Dialog zwischen Politik, Gewerbe und Besitzern», sagt Zander. Und auch die Kunden und Produzenten wolle man sensibilisieren für die Anliegen des Detailhandels.