Wie soll der öffentliche Raum gestaltet sein? Wie soll er genutzt werden? Mit diesen und ähnlichen Fragen befasst sich der Bewohnerverein Altstadt Laufenburg immer wieder. «Je enger die Bevölkerung zusammenlebt, umso wichtiger ist, was direkt vor der Haustüre passiert», sagt Vorstandsmitglied Kurt Brandenberger.

Vor rund einem Jahr präsentierte der Verein einen Entwurf einer Richtlinie für die Nutzung des öffentlichen Raums. In der Vernehmlassung gingen damals 26 Eingaben ein – alle stellten sich gegen den Entwurf. Seither sei es «ein Hin und Her» zwischen dem Stadtrat und dem Bewohnerverein, sagt Stadtammann Herbert Weiss. Der Stadtrat sei eher dagegen, die Richtlinie einzuführen. «Die Vernehmlassung zeigte, dass sie in der Bevölkerung nicht ankommt», so Weiss. Gerade von Vereinsseite habe es «massive Gegenwehr» gegeben.

Unterschiedliche Interessen

Es sei das gute Recht des Stadtrats, die Richtlinie nicht weiterzuverfolgen, sagt Kurt Brandenberger. Man habe allerdings beim Bewohnerverein das Gefühl, nicht richtig verstanden zu werden. Deshalb wählen die Vereinsverantwortlichen nun einen neuen Weg. Am kommenden Mittwoch (20 Uhr, Stadthalle) laden sie zu einem Dialogabend mit Podiumsdiskussion unter dem Titel «Die Bedeutung des öffentlichen Raumes für die Weiterentwicklung der Gemeinde Laufenburg» ein. «Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren», so Brandenberger. Um künftig kompetitiv zu bleiben, reichten schöne Wohnungen nicht aus. Man müsse auch das Thema «öffentlicher Raum» offensiv angehen, ist Brandenberger überzeugt. «Sollten wir die Einzigen sein, die das so sehen, kann man uns das am Dialogabend sagen.»

Auf dem Podium diskutieren Vertreter von Bewohnerverein, Stadt, Gewerbe und Fasnacht. Ziel sei es «alle Vorstellungen zum Thema auf den Tisch zu bringen», sagt Brandenberger. Der Verein lege dabei den Fokus auf das Wohnen und habe deshalb andere Ansprüche als Organisatoren von Events oder Vertreter des Tourismus. Alle Wünsche seien wohl nicht erfüllbar, so Brandenberger weiter, doch gelte es möglichst, viel unter einen Hut zu bringen.

Auch für Stadtammann Herbert Weiss ist es wichtig, alle Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. Aus seiner Sicht gelinge dies der Stadt derzeit aber nicht schlecht. «Wir haben kaum Reklamationen von Einwohnern, welche die Nutzung des öffentlichen Raums betreffen.» Für Weiss ist eines klar: «Eine gewisse Ordnung muss da sein. Aber in einem Städtchen darf es lebendig sein. Wir wollen keine tote Altstadt.»