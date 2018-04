Auf diese Weise hätte er wohl noch mehr Geld erhalten, sagt Klein in der gestrigen Folge. Doch er habe damit aufgehört, denn er habe es als unehrlich empfunden. «Wenn man im Fernsehen gesehen hätte, dass ich so Geld gemacht habe, hätten vielleicht Menschen, die wirklich Geld brauchen, nichts mehr bekommen.»

So leistet der Mumpfer einen Putzeinsatz, mit dem er sich die Übernachtungen in einer Pilgerherberge erarbeitet. Anschliessend will er Blut spenden. «Ich habe in den letzten Tagen so viel Gutes erfahren, jetzt möchte ich etwas zurückgeben», erklärt er.

Der Plan scheitert jedoch an der Vorschrift, dass über 60-Jährige nicht mehr als Spender zugelassen sind, wenn sie nicht schon zuvor regelmässig Blut gespendet haben. Es bleibt deshalb Zeit, um über das Streben nach Geld zu sinnieren. Für ihn sei es kein Zeichen von Schwäche, wenn man nicht den Antrieb habe, möglichst viel Geld zu verdienen, so Klein auf die Frage des Kameramanns.

Er leiste sich ohnehin nur etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf. Geld sei für ihn auch kein Massstab für Erfolg.

«Erfolg ist, wenn du jemandem helfen kannst.» Das Experiment zu gewinnen, setzt sich Klein gar nicht mehr zum Ziel. Aber: Mehr als die 100 Franken Startkapital zurückbringen, das soll schon sein. Als sich abzeichnet, dass er dieses persönliche Ziel erreicht, investiert Klein Fr. 24.90 – in einen Blumenstrauss für die Wirtin, die ihn an drei Abenden zum Znacht eingeladen hatte.

Startkapital fast verzehnfacht

Am Ende bleiben dem Mumpfer Fr. 114.10 im Portemonnaie. Das reicht für Rang drei. Fr. 73.25 ergibt der Kassensturz bei Barb Streuli (71) – ein Loskauf am letzten Tag führte nicht zum erhofften Geldgewinn.

Luca Huber, der die ganze Woche über kaum Geld ausgegeben hat, bleiben Fr. 701.85 und die leise Enttäuschung, dass er als Zweiter nicht über die Verwendung des Gesamtbetrags bestimmen kann.

Diese Ehre kommt Manuela Orlik zu. Einen Endbetrag von Fr. 995.10 hat sie mit Unterrichten, Putzen, Kochen und Aufräumen erwirtschaftet. Ihre Freude sei gross, so Orlik, «dass ich nun wirklich all das wieder zurückgeben kann, was ich diese Woche erlebt habe».