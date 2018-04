Den Notfall in Laufenburg zu belassen und jenen in Rheinfelden zu kippen, ist «keine Option», so Crespo. Zum einen, weil in Rheinfelden der Hauptharst der Notfälle anfällt. Laut Crespo wurden im unteren Fricktal im letzten Jahr rund 10'000 Notfälle behandelt, in Laufenburg rund 4500. Andererseits sei es keine Option, weil sich die Frauenklinik inklusive Geburtshilfe in Rheinfelden befinde, «Bei der Geburtshilfe gelten sehr strenge Vorgaben an den Notfallbetrieb», so Crespo.

Ein ähnliches Modell, wie es das Szenario 1 vorsieht, praktiziert das Kantonsspital Baselland mit seinem Standort in Laufen. Eine Präferenz für ein Szenario gibt es derzeit laut Crespo aber nicht, «denn die Szenarien müssen wir jetzt erst eingehend prüfen». Den Einwand, die beiden Szenarien und insbesondere Szenario 2 komme einer Schliessung von Laufenburg als (Akut-)Spital gleich, kontert Crespo. «Eine Schliessung ist es in beiden Fällen nicht.» Gerade bei Szenario 1 würden sämtliche ambulanten Eingriffe auch künftig in Laufenburg durchgeführt – «und dieser Bereich wächst deutlich stärker als der stationäre». Dies auch, weil der Bund «ambulant vor stationär» pusht.

Widerstand ist programmiert

Viele Fragen sind derzeit noch offen. So jene, was mit den Betten passiert, sollten aus Laufenburg die beiden Kliniken abgezogen werden. Bis Ende Juni werde man mehr wissen, sagt Crespo. Dass das Spital nun in die Kommunikationsoffensive geht, hängt laut Crespo mit den Firmenwerten des GZF und mit der Verunsicherung zusammen, die man nach den Kündigungen gespürt habe. Am letzten Donnerstag wurden die Mitarbeitenden informiert. Dass man aktiv informiere, sei gut angekommen, sagt Crespo. Ihr ist besonders auch eine Message wichtig: Das GZF führe seinen Betrieb vorerst unverändert weiter – an beiden Standorten. Bis Ende August sei Abitabile in Laufenburg ja im Amt «und bis dahin wissen wir, wie es weitergeht».

Im oberen Fricktal und insbesondere in Laufenburg werden die Szenarien keine Freude auslösen. Das ist man sich beim GZF bewusst. Denn beide bedeuten einen Leistungsabbau in Laufenburg. Widerstand ist damit programmiert. Der Status quo, das macht Crespo aber auch klar, sei keine Option. Dafür sei der Druck von Bund und Kanton auf die Leistungserbringer zu gross. «Wäre der Druck nicht derart gross, hätten wir den Status quo zumindest geprüft.»

Crespo ist zuversichtlich, dass die Bevölkerung – auch im oberen Fricktal – den Entscheid des GZF mittragen wird. «Wir spüren viel Wohlwollen bei der Bevölkerung und den Politikern.» Die bisherigen Rückmeldungen, auch von innen, «stimmen uns zuversichtlich». Man werde «zeitnah und aktiv» informieren, betont Crespo – auch öffentlich. Am 23. April lädt das GZF zur Infoveranstaltung. In Laufenburg.